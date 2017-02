No ens casem amb ningú

Només una de cada cinc noves parelles es va casar per l´Església l´any passat, però això ja gairebé no és notícia per més que ho digui l´INE. Tant li fa si pel civil, el religiós o el criminal, el que està caient en realitat és el nombre de matrimonis, xifra que en l´últim mig segle va patir una baixada del 56 per cent. Quan un espanyol diu que ell no es casa amb ningú, cal prendre-li la frase al peu de la lletra.

Des de començament de segle, que no és gaire, la xifra ha descendit des dels 216.000 casoris de l´any 2000 als poc més de 165.000 que es van oficialitzar a l´altar, el jutjat o les dependències municipals en el 2015.

Crida encara més l´atenció que els casaments eclesiàstics baixessin el 75 per cent que representaven fa setze anys a tan sols el 22 per cent de l´últim còmput estadístic.

Es coneix que entre l´hedonisme, el botellón i les xarxes socials ens estem fent una mica apòstates.

Tampoc es tracta d´una novetat, encara que ho sembli. Les parelles acudeixen cada cop menys al capellà, però fins i tot quan ho feien de forma majoritària, la veritable cerimònia s´oficiava al banc. El sagrat vincle de la hipoteca era –i segueix sent– molt més fort que els vots formulats davant el rector, el jutge o el regidor en representació de l´alcalde.

Sembla lògic. Un préstec hipotecari a vint o trenta anys d´amortització fixa amb exactitud el termini mínim de durada d´un matrimoni. Lligats pel pis i les quotes mensuals de la hipoteca, els contraents tenen milers de raons per seguir units enfront de les temptacions de tarifar i anar-se´n cadascun pel seu costat.

No és estrany, per tant, que els consorts es desposin després de la pertinent benedicció de l´executiu bancari que els concedeix la hipoteca. La posterior elecció entre la via religiosa o la civil per perpetrar el casament és ja un detall accessori i purament ornamental que tan sols interessa als comptables de l´Institut Nacional d´Estadística.

Abona aquesta hipòtesi la forta baixada en el nombre de divorcis que es va produir després de l´esclat de la bombolla immobiliària, que tant va dificultar la venda –fins aleshores ràpida i productiva– d´un habitatge. Units per la hipoteca pel bo i el dolent, en la salut i en la malaltia, als cònjuges víctimes del desamor no els va quedar una altra sortida que la d´aguantar-se. Va ser així com la crisi del totxo va fer més per l´estabilitat del matrimoni que les freqüents prèdiques i reprimendes dels bisbes.

Infeliçment, la posterior crisi de la banca podria haver fet perdre també la fe en les hipoteques als espanyols que fins llavors creien en elles amb devoció indestructible. Potser conscient d´això, el govern de Rajoy –conservador i de vocació marital– va tractar de facilitar encara més el matrimoni amb una llei que permet als espanyols casar-se també davant d´un notari. Però ni així.

El nombre d´enllaços no ha parat de minvar en els últims anys: i tant li fa a aquests efectes que es tracti de noces santificades pel capellà o celebrades per un representant de l´Estat. Escèptics amb el govern, la banca, l´Església i les institucions en general, els espanyols han decidit no casar-se amb ningú. Només cal veure les estadístiques.