La CE i la salut i la seguretat

Molt recentment s´ha posat en marxa una nova iniciativa per la Comissió Europea per millorar la salut i la seguretat dels treballadors, concretada en la Comunicació que porta per títol «Treball més segur i saludable per a tots - Modernització de la legislació i de les polítiques de la UE de salut i seguretat en el treball», publicada el 10 de gener.

En el text, es valora positivament el marc normatiu global i l´actuació concreta en matèria de salut i seguretat en el treball, donada la important disminució, per exemple, del nombre d´accidents de treball, però també se subratlla la conveniència d´introduir algunes modificacions legals amb vista a millorar l´eficàcia de l´aplicació de la normativa general i específica, en atenció als canvis tecnològics esdevinguts i els nous riscos que impliquen.

Igualment, s´insisteix, i dic això perquè tal insistència no és nova sinó que ve reiterant-se des de fa diversos anys en documents comunitaris, en què les petites i mitjanes empreses tenen més dificultats per complir amb la legislació, per la qual cosa es necessiten «mesures de suport específiques per ajudar les pimes a millorar el compliment de manera eficient i eficaç», sent justament una de les tres accions clau proposades en la nova iniciativa comunitària la d´«ajudar les empreses, especialment les pimes i les microempreses, a complir el marc legislatiu de seguretat i salut en el treball», sent les dues restants una de contingut molt concret, el reforçament de la lluita contra els càncers professionals, i una altra d´abast molt més general, com és la de cooperació entre els estats i els agents socials «per eliminar les normes obsoletes i per reorientar els esforços cap a una protecció millor i més àmplia, el compliment i l´aplicació sobre el terreny».

La Comissió reclama una flexibilitat en l´aplicació normativa tenint en compte no només la mida de l´empresa sinó també quin tipus d´activitat presta, en quines condicions la desenvolupen els treballadors, quina és la distribució per sexe i edat de la plantilla, i com afecten l´activitat dels canvis tecnològics i els nous riscos que impliquen.

Una flexibilitat que s´aplicaria a un gran nombre d´empreses de la UE, atès que, segons dades de 2012, i no crec que hagin canviat substancialment, les microempreses, les que tenen menys de 10 treballadors, «representen gairebé el 93% d´empreses de la UE», i només un 69% de les mateixes «declaren realitzar periòdicament avaluacions de risc per a la salut i seguretat en el treball (enfront d´un 96% de les grans empreses)». Repari´s bé, i la Comissió insisteix en això, que no es tracta de no aplicar la normativa a les pimes, atès que en les mateixes poden donar-se semblants riscos per a la salut i seguretat en el treball que en les mitjanes i grans empreses, sinó que el seu compliment «ha de ser més senzill i menys costós», i per això ha elaborat una guia pràctica per als ocupadors que s´acompanya com a document annex a la Comunicació.

Si parlem de nous riscos per al treball, i no només d´índole tecnològica, hem de parar atenció, en totes les empreses i per tant també en les pimes i, quan prestin els seus serveis, tant de forma aïllada com en concurrència i coordinació amb altres empreses, als treballadors autònoms, als que són propis dels marcs laborals actuals, havent estat detectats en els estudis de la Comissió una preocupació cada vegada més gran pels riscos psicosocials i l´estrès a la feina, els trastorns per a l´aparell locomotor vinculats a l´exposició a factors de riscos ergonòmics, i la creixent diversitat entre la població treballadora i amb especial atenció al seu envelliment i a les diferències existents per raó de sexe, en el benentès que no es pot oblidar, i així ho subratlla el document, altres diversitats com són les que es refereixen als treballadors joves, les persones immigrants i els que pateixen alguna discapacitat. És necessari per a tots i cada un dels col·lectius esmentats «dissenyar mesures específiques de prevenció i protecció segons les necessitats d´aquests grups de treballadors», subratllant que fa a les dones treballadores que «hi ha indicis que s´han infravalorat els riscos professionals per a (la seva) salut i seguretat..., i que aquest enfocament neutre ha contribuït que es dediqui menys temps i menys recursos a prevenir els riscos laborals específics de les dones».

En fi, altres factors de risc, i als quals la vigilància de la salut ha de prestar la mateixa atenció, són els que guarden relació amb determinades maneres de vida molt presents en les societats anomenades desenvolupades, entre els quals es troben «una alimentació poc saludable, el sedentarisme, el tabaquisme i el consum immoderat d´alcohol», ja que les seves conseqüències són negatives tant per als mateixos treballadors com per a les empreses i els sistemes sanitaris, emfatitzant que és «important incidir en els factors determinants de la salut en el lloc de treball per fomentar el benestar dels treballadors».

D´altra banda, i entre les propostes concretes de modificació/actualització de la legislació comunitària, no hi ha dubte que algunes d´elles tenen tanta afectació a les pimes com a les empreses mitjanes i grans: per exemple, la directiva sobre llocs de treball, amb la necessitat d´aclarir la noció de «lloc de treball»; o la relativa als treballs amb pantalles de visualització i la ineludible necessitat d´adaptar-la als canvis tecnològics.

En definitiva, la Comissió anima els Estats membres a «garantir una àmplia cobertura de les polítiques de seguretat i salut en el treball», «animació» per a la qual certament té base jurídica, com és l´art. 153.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Ara, toca que els Estats es posin mans a l´obra.

La Comunicació de la Comissió també aposta per adoptar les mesures necessàries per aconseguir un millor compliment de la normativa i la potenciació d´una cultura de la prevenció, amb una intervenció activa de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si bé es posa de manifest que donada la limitació de recursos disponibles a molts estats, per tal d´arribar a les pimes i les microempreses, les inspeccions de treball «han d´unir esforços amb altres serveis de control i utilitzar totes les oportunitats d´augmentar la sensibilització sobre les obligacions existents i les mesures preventives, així com reduir la càrrega que per a les empreses representa l´acumulació d´inspeccions», posant com a exemple de com es pot establir una fructífera cooperació entre diferents agències la recentment creada Plataforma de lluita contra el treball no declarat.