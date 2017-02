A L'ENTORN DE LA TRAGÈDIA D'ASPA

Tràgica mort dels dos agents rurals després que el caçador Ismael Rodríguez, de 28 anys, els disparés al cap quan aquests li van demanar la llicència de l´escopeta en un vedat de caça d´Aspa.

S´ha parlat molt de la personalitat del presumpte homicida o assassí. Si va ser víctima d´un brot psicòtic, si tenia una personalitat alienada en grups que preconitzen la intolerància. Altres diuen que era bona persona, un bon company. Correspondrà al jutge dirimir aquets trets i circumstàncies a la vista dels corresponents informes de psicòlegs, psiquiatres i sociòlegs, si s´escauen.

Sense posar en dubte cap d´aquestes teories que volen descriure el perquè d´aquesta atrocitat humana, em sembla més el capítol d´una tragèdia, a la manera de les tragèdies gregues, on els grecs, gent de pensament lliure, aprofundien en la naturalesa humana i començaven a percebre, cada vegada amb major claredat, que la vida era inseparable del mal i que la injustícia estava en la naturalesa de tots els mals. A través de la tragèdia, els grecs varen aprendre a veure el món amb més claredat i extreure´n lliçons pel bé de la humanitat. Com diu Edith Hamilton en El camino de los griegos, «l´esperit d´investigació es troba en l´esperit de la poesia i neix en la tragèdia».

La tragèdia d´Aspa m´impulsa a investigar el què, el perquè i quin ha estat l´entorn cultural i social que ho ha propiciat, perquè com diu el famós escriptor escocès sir Walter Scott: «Mai més em feu sentir que s´ha escampat en va sang valerosa, doncs això envia un imperiós repte a les futures generacions».

La sang valerosa ha estat la dels dos agents rurals, en Francesc Xavier, de 43 anys, i en David Iglesias, de 39 anys, que amb l´afany de complir amb el seu deure es van dirigir, sense armes, a un caçador armat. O sigui que es van afrontar, parlo simbòlicament, al déu de les armes, al déu de la tècnica, sempre ambivalent, portadora de vida i de mort. ...«No m´explico el que he fet, se me n´ha anat el cap», va dir l´homicida i la seva advocada afegeix: «Ha sigut un acte impulsiu i no premeditat, està destrossat».

Aquestes dues manifestacions, ens situen al centre de la tragèdia que no és altre que la controvèrsia, mantinguda entre els que volen controlar la venda d´armes i els que no volen cap tipus de restricció. Els primer diuen «les armes maten la gent» i els altres «la gent mata la gent, no les armes».

Aquesta dialèctica té un calat més profund. Certament que una eina és un instrument i com a tal neutre, però ningú pot negligir que l´eina és feta per l´home, però és evident que aquesta al seu temps modifica comportaments humans. Permeteu-me una pregunta: L´Ismael hauria pogut matar sense arma? Difícilment. Una enrabiada segur que l´hauria tinguda i potser seguida de violència verbal i fins i tot física, però és molt improbable que pogués matar els dos agents. Igual passa amb altres instruments com l´automòbil, que canvia l´actitud i el caràcter del conductor quan aquest es troba davant qualsevol infortuni mentre condueix.

Seguint el pensament de l´antropòleg Joan-Carles Mèlich, entenem que la tècnica és una activitat humana transformadora del món i de la naturalesa. Els homes i les dones, en cada moment de la seva existència, en poden fer un ús que afavoreixi la humanitat o bé que la perverteixi. Altra cosa és la tecnologia, com a sistema que s´imposa en tot el món, especialment l´occidental, que esdevé una forma de vida, un sistema, controlat i dirigit pels que –com deus malèfics– tenen capacitat de crear i distribuir les eines sine quanon no es pot viure en la modernitat.

La tecnologia no és neutra com la tècnica perquè és la tecnologia com a sistema tecnològic la que ens utilitza a nosaltres. Podem funcionar avui sense l´ordinador, la tablet, el mòbil o la televisió?

Els rics déus de la tecnologia marquen el destí a la manera de les tragèdies gregues, de les nostres vides vers una humanitat de mort per les guerres, pels desastres ecològics, per la perversió dels sentiments, amb el vestit nou que dona el llenguatge de la velocitat i l´eficàcia per damunt de tot.

La tecnologia ja ha iniciat la quarta revolució. La revolució de la intel·ligència artificial, digital, del Big Data, dels drons, dels robots, una revolució germen de la societat de la vigilància, perquè ho sabran tot de cadascun de nosaltres i ens tindran controlats com en la novel·la 1984 de George Orwell, on el seu protagonista, Winston Smith, apareix des de el començament com un home sense intimitat. Sempre està vigilat per l´ull del «Gran Germà» (una amalgama combinada de Facebook, Instagram, Twiter, etc., per entendre´ns).

La quarta revolució tecnològica crearà 2,1 milions de lloc de treball, però en destruirà 7,1 milions. Balanç: 5 milions menys de lloc de treball. No és una tragèdia? No estem davant una lluita desigual? Enteneu per què al començament he dit que la tragèdia d´Aspa era la mostra de la impotència de l´home davant la tecnologia i que aquesta pot matar l´home, ja sigui cruentament, ja sigui deixant-lo sense feina, matant, així, el seu esperit? Vostra és la resposta.