les pedreres, per fi

Diuen que a Girona ha tingut grans alcaldes. Diuen que cap d'aquests grans alcaldes ha tingut la sensibilitat necessària per resoldre el problema de les Pedreres.

Mentre s'han fet proclames de com s'havia acabat amb el barraquisme de l'època de Franco, les Pedreres era una zona urbana que recordava que tothom té dret a l´accés a un habitatge digne i que durant molts anys l´Ajuntament no s´ha cuidat de fer complir aquest dret fonamental.

Aquestes construccions es van fer de manera il·legal en un sòl públic, però el consistori ha reconegut que tenen un valor, i és que moltes d'elles tenen prop de 60 anys. Només sota el mandat d'Anna Pagans el tema va semblar que realment es posava sobre la taula i es pensava a adequar la zona com a parc de ciutat. La regidora d'Igualtat i Drets Socials, Sílvia Paneque, ha anunciat que després de sis dècades, el pròxim 13 de febrer, el ple de Girona aprovarà un pla per facilitar una alternativa a les 37 famílies que viuen a la carena de la muntanya. Els nascuts abans de l'any 1965 podran quedar-se a viure de per vida al barri. Els altres tindran un ­alternativa en un habitatge digne. Per fi.