PICARESCA INCÍVICA

Parlar de picaresca és parlar de persones que, actuant amb astúcia i enginy, cerquen exclusivament el benefici propi a costa de la bona fe dels altres o en perjudici de la mateixa societat. Moltes vegades, els comportaments propis de persones sense escrúpols morals i mancats de la mínima ètica no solen aixecar el rebuig social que mereixen. Les bones persones, la gent de bona fe, són i representen tot el contrari d´aquelles que, buscant només el benefici propi, a costa del que sigui, actuen guiats per l´astúcia, la hipocresia i la mentida. Uns capgirant el sentit de les normes, d´altres enganyant obertament, però de forma dissimulada, i molts emparant-se amb la bona fe i el bon cor dels seus conciutadans.

Fa poc va saltar als mitjans de comunicació l´abús d´uns pares que, amb l´excusa de la malaltia d´una filla, havien commogut els sentiments solidaris de moltes persones, i sembla que els diners recollits no eren administrats responsablement per a la finalitat desitjada i necessària. Al marge de les resolucions judicials que es puguin adoptar, cal expressar el rebuig més potent enfront d´aquestes actuacions d´engany sostingut i incívica picaresca. Però si mirem al nostre voltant, també observem comportaments i accions que caldria ­corregir, si volem una societat més decent, honesta i justa. Si quan contemplen comportaments irregulars o incívics mirem cap a un altre costat, o fins i tot saludem com una heroïcitat el que no és més que un abús de la bona fe, estem contribuint al manteniment de la hipocresia social i fomentant la tolerància envers els incívics.

Fa pocs dies m´explicaven que un ciutadà que no havia tret el tiquet de la zona blava, i que acabava de ser sancionat, va esperar una estona fins que una altra persona que tenia el cotxe davant seu, amb el tiquet reglamentari, va arribar. En veure que ja marxava, li va demanar el seu tiquet. I el ciutadà complidor li va donar, no sense preguntar que per què ho necessitava. La resposta va ser contundent: perquè reclamaré contra la multa que m´han posat, demostrant que tenia el tiquet d´estacionament, i diré que havia caigut i que el vigilant no ho havia vist. Sortosament no és un fet, ni un comportament que es pugui generalitzar. Però cal prendre consciència que si volem una societat millor, caldrà reduir i lluitar contra les diferents mostres de picaresca incívica que alguns practiquen, en detriment de tots, en benefici propi i contra tota ètica.