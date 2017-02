La política xenòfoba de Trump

la política xenòfoba, racista i excloent del president Trump, contrasta clarament amb l´actitud acollidora de Jesús de Natzaret. Per això els bisbes nord-americans, com també el papa Francesc, han aixecat la seva veu per denunciar la irracionalitat i la crueltat de Trump, amb la seva política encaminada a tancar fronteres i a construir murs.

El cardenal nord-americà Joseph Tobin ha contraposat l´actitud de Trump a la realitat dels EUA, que sempre han estat una nació oberta i acollidora. Per això ha dit que la política del president Trump és «el contrari al que significa ser nord-americà». I és que les detencions massives i les deportacions col·lectives que proposa Trump, no ajuden a la bona convivència. Més encara, són polítiques inhumanes que destrueixen famílies i comunitats.

També el cardenal de Chicago, Blase Cupich, ha qualificat les mesures de Trump com «un moment fosc en la història dels EUA», ja que «l´ordre de rebutjar els refugiats es contrària als valors catòlics». D´ací que la Conferència Episcopal dels EUA hagi fet un comunicat on defensa el dret de «recolzar tots els qui fugen de la persecució, i la violència i a protegir-los per dignitat humana».

Sensible al sofriment del seu poble, Jesús va prendre damunt seu les càrregues feixugues dels més dèbils dels seu temps. Però dissortadament la nostra consciència, sovint adormida i indiferent, veu amb indiferència el drama que viuen aquelles persones que han de fugir del propi país. I és que la guerra i la fam, han obligat a sortir de la pròpia terra milers de persones, moltes de les quals han mort al Mediterrani, mentre l´anomenat món civilitzat mira amb indiferència aquesta tragèdia.

El passat dia 15, amb motiu de la Jornada Mundial del Migrant, el papa Francesc ens recordava el compromís de solidaritat amb el proïsme, ja que l´acolliment d´aquests immigrants que fugen de la guerra, marca ·el camí que condueix a Déu». Per això, ens deia el papa, acollir els refugiats és la «condició necessària perquè aquest itinerari es concreti: Déu s´ha fet un de nosaltres».

El Papa ens recordava també que «l´obertura a Déu en la fe, que alimenta l´esperança, es manifesta en la proximitat afectuosa envers els més petits i els més dèbils».

Com remarcava el sociòleg Zygmunt Bauman, mort el passat 9 de gener, la migració massiva «no és ni de bon tros un fenomen nou». De fet, Déu ja demanà als israelites acollir i estimar els emigrants: «No oprimiràs ni vexaràs el foraster» (Ex 22:20) i també: «Vosaltres heu d´estimar els forasters, perquè també vosaltres fóreu foraster al país d´Egipte» (Dt 10:10). Per això només podrem viure l´anomenada modernitat líquida, en l´esperança, que com deia Bauman és un aspecte humà immortal, és a dir, l´element definitori de l´home. És amb esperança que ens cal denunciar el cinisme de la Unió Europea i dels governs que continuen impedint l´acolliment d´aquells que pateixen, com els governs del president Trump i també el president Rajoy.

Tant de bo que com a deixebles del Crist, els cristians i també tots els homes i dones de bona voluntat, siguem més sensibles i més humans, per tal d´acollir el sofriment del nostre món, tot obrint els nostre cors i els nostres braços a aquells que sofreixen.