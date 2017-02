TRUMP NO HA ENGANYAT

Abans del 20 de gener passat, dia de la seva presa de possessió, una de les incògnites sobre el nou president dels EUA, Donald Trump, era saber si tiraria endavant el seu controvertit programa polític o si la porpra que comporta ser el mandatari de la primera potència moderaria els seus impulsos. És evident que els 15 primers dies en el càrrec han aclarit els dubtes a favor de la primera opció.

Trump ha explicitat amb claredat la seva agenda aïllacionista i proteccionista de cara a l´exterior, a través de: tracte de favor al Regne Unit, dirigit per la brexiter Theresa May; assetjament intimidatori a Mèxic (comminant-lo a pagar el mur fronterer i amenaçant de penalitzar les importacions); enfrontament amb Pequín, menyspreant la política d´una sola Xina i acusant de devaluar la seva moneda i atac a una UE a la qual augura poc temps de vida, amb suport a visions populistes i criticant la política migratòria del líder del projecte europeu, Alemanya.

En l´àmbitl intern tampoc s´ha quedat curt, pel que fa al compliment de les seves promeses de campanya, entre les quals destaquen: la revocació de la reforma sanitària de l´expresident Obama, la suspensió de dues regulacions federals per cada nova que es creï i, la més controvertida de totes (afavorida pel seu cap d´Estratègia i, des de fa pocs dies, membre del Consell de Seguretat Nacional, Stephen Bannon), el veto a ciutadans procedents de set països musulmans «propensos al terrorisme».

Però no oblidem una dada final: malgrat els recursos judicials i a les protestes aixecades davant mesures com l´última esmentada, al voltant d´un 50% de la població nord-americana (per un 40%, en sentit contrari) veu amb bons ulls la política antiimmigratòria de Trump. Així que els ­arbres no han d´impedir que es vegi el bosc, a l´hora d´afrontar aquest insòlit president.