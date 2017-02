Això és un misteri

Moltes famílies, quan es reuneixen a berenar, pacten prèviament no parlar de política. És una manera que la festa discorri en pau i que es refermin els lligams que els uneixen en lloc de reforçar els que els separen. Dona bons resultats en les festes nadalenques, però també en les trobades que es tenen al llarg de l´any, sigui per les noces d´or dels avis o la primera comunió del net.

- Prohibit parlar de política.

He assistit a moltes d´aquestes reunions en què mai s´ha prohibit parlar, no sé, de literatura, de futbol, ??de gastronomia o de biologia molecular. Només la política posseeix la facultat de treure el pitjor de cada un i de trencar famílies o amistats que semblaven invulnerables. Fixeu-vos com ha acabat (si ha arribat a la seva fi) l´idil·li entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, als quals hem vist fer-se petons a la boca. Per què? Per parlar de política. És evident que l´altre dia, quan van ser sorpresos pels fotògrafs del Congrés en actitud bel·ligerant, no s´estaven recomanant un llibre o una pel·lícula, ni tan sols un xampú amb condicionador. No, parlaven de política.

Però de què parlem quan parlem de política?

Evidentment, d´una altra cosa, no estem gaire segurs de què, però d´una altra cosa. Potser de com d´injusta que ha estat la vida amb mi i de com de generosa que ha estat amb tu. Potser, quan dos germans es barallen per defensar un Pedro Sánchez i l´altre Susana Díaz, el que s´estan tirant en cara en realitat és que l´altre fos el favorit de la mare. L´«altre» són tots dos, ja que cap dels dos es va sentir el preferit. És molt difícil discutir directament del lloc que un ha ocupat en els afectes dels pares, ja sigui per una qüestió de pudor o de mera impossibilitat psicològica.

Podria ser, doncs, que quan les famílies es trenquen per parlar de política, s´estiguin trencant en el fons perquè els seus membres no es van sentir prou estimats o recolzats pels seus progenitors en èpoques remotes. En tot cas, la veritat és que fingim parlar de política per parlar d´una altra cosa. De quina altra cosa? Això és un misteri.