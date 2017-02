Jazz intel·ligent i artificial

El jazz requereix talent i transpira identitat. La improvisació molt sovint hi té una funció crucial. El so i el fraseig en la interpretació reflecteixen la personalitat de cada músic. Es poden traslladar aquestes propietats a l´univers de les màquines? Dos investigadors de la Universitat Pompeu Fabra han desenvolupat un sistema per generar automàticament jazz. Aquest projecte, explicat en una tesi doctoral i en un article publicat en la revista científica Journal of Mathematics and Music, s´enceta amb l´estudi dels recursos expressius que fan servir els guitar­ristes d´aquest estil per transmetre diferents emocions durant l´execució de les seves peces. Amb aquesta base i amb l´ajuda de les gravacions d´un professional, els autors, els doctors Sergio Giraldo i Rafael Ramírez, membres del Music and Machine Learning Lab, han creat models computacionals per predir la manera d´ornamentar les melodies, com es fa en el jazz. Aquests científics formen part d´un grup que treballa en l´ús de les emocions en les interfícies que vinculen el cervell humà i l´ordinador en l´àmbit sonor. Apliquen aquestes tecnologies per indagar en els beneficis de la música en la salut i la qualitat de vida de les persones. La intel·ligencia artificial s´està introduint en ­terrenys que, fins fa poc, resultaven insospitats. En el cas del jazz, no substituirà els artistes, però obrirà perspectives fascinants.