Els ous de la mongeta

L última són els «ous vegans»: per a vegetarians estrictes, dels que no consumeixen ni ous, ni llet ni els seus derivats, ni cap altre producte d´origen animal. Hi ha vegetarians ovolactívors –que menjen ous, llet, iogurts, formatges, etc.–, hi ha els vegetarians estrictes o vegans, i encara hi ha els crudívors, que només mengen vegetals no sotmesos a cocció, amb l´argument que així no perden cap de les seves propietats. I hi ha la resta de la humanitat, que s´intoxica amb carns de mamífers, aus, peixos, rèpils i invertebrats com els cargols i les ostres. Els vegans diuen que els carnívors estan equivocats i que la seva dieta és insalubre i perjudicial per al medi ambient (per la quantitat d´aigua necessària per produir el farratge que es menja un vedell, excepte si pastura als prats naturals regats per la pluja). Però, en canvi, un cert nombre d´ells es deleix per ficar-se a la boca elaboracions vegetals amb aparença de derivats de l´escorxador i la xarcuteria. No només als establiments especialitzats sinó a molts supermercats de barri hi ha salsitxes i hamburgueses cent per cent vegetals, sense rastre de porc ni de vedella, per no parlar de les molt populars ampolles de llet de soja. Segur que una beguda a base de soja és la mar de nutritiva, però cal que la disfressin de «llet»? Segur que la proteïna vegetal és molt beneficiosa, però cal que es vesteixi d´hamburguesa o de salsitxa? Sembla talment que els seus compradors enyoren les graellades de la seva època pecadora i es consolen amb aquest succedani. La tradició alimentària i gastronòmica catalana fa temps que va descobrir una manera excel·lent d´ingerir proteïna vegetal: els plats de llegums. Mongetes, cigrons, llenties o faves, per citar els més comuns; caldosos, amb un sofregit de ceba i tomàquet, en empedrat estiuenc, amanits amb imaginatives vinagretes o simplement amb un raig d´oli eixint d´olla. I si volem podem viajar a altres terres mediterrànies perquè ens ensenyin la gràcia de l´hummus o del falafel. La parada de fruites i verdures del mercat i la botiga de gra cuit ens proveiran del necessari per gaudir d´una completa alimentació totalment vegetal amb les receptes de tota la vida sense necessitat de recórrer a invents estranys o succedanis. Però si hi ha qui els necessita, és just i necessari que el mercat els hi proporcioni i que investigui fins al dia que descobreixi la manera de fer uns peus de porc sense porc, un capó farcit sense capó i un fricandó sense vedella, però amb bolets: sobretot, que no en faltin.