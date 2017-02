Èxode interior

Ens passem tot el dia fent rànquings. Molts són inútils. D´altres no. Gràcies a un estudi de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) sabem que Girona és la tercera província on més pobles han guanyat població a tot Espanya. Això, en un moment en què el risc demogràfic fa saltar totes les alarmes, és una bona notícia. Però no, les bones notícies no ho són per a tothom. Hi ha 24 poblacions gironines que han perdut habitants els últims 15 anys. I d´aquestes que han vist com anava minvant el seu padró la meitat són del Ripollès. Tot el que ha significat la pèrdua de capacitat industrial a les capçaleres dels rius –on precisament es van situar les primeres fàbriques– no ha estat substituït pel turisme. És aquí, a les comarques d´alta muntanya, on s´ha passat d´una manera més accelerada d´una societat organitzada i ocupada en el sector primari a la indústria de mà d´obra intensiva per acabar situada avui en l´expectativa del cap de setmana. Una situació que ha acabat sent poc atractiva per unes noves generacions que han marxat massivament –més, fins i tot, del que reflecteixen les estadístiques– i no perquè els calgués, sinó precisament perquè podien triar fer-ho. L´economia del coneixement, que podria treballar en remot si disposa de les infraestructures adequades, resultat que s´ha concentrat en llocs molt concrets i n´ha esquivat d´altres. El desequilibri és una situació que hauria de ser transitòria, però no hi ha res que faci pensar que es tendeixi a corregir de forma natural. No es pot demanar a ningú que actuï contra els seus interessos però sí que cal exigir als responsables públics -començant pels de més a prop- que ho facin a favor dels que ho són de tots.