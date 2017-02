La ciutat perduda, la recuperada i la imaginada. La caiguda del temps i gràcies a unes broques petites, abans analògiques i ara digitals certifica la insensatesa d´estar viu i d´escriure. El passar dels anys fixa antigues impressions, detalls i estrips que retornen com veritats inqüestionables. Queden encara poetes maleïts i okupes i punkis de cinquanta anys. Revolucions amortitzades –sempre ens quedarà Amsterdam o Berlín. A Girona hem vist com es desglaçaven utopies, hem seguit com es configuraven idees atractives, hem estat arran o dalt de l´escenari gironí contemplant i, de vegades influint, en la metamorfosi de la bèstia. Tota ciutat és un monstre. Tot depèn de la cura amb què se´l tracta. No és només un lloc on els polítics s´atreveixen a fer intervencions interessants o autèntics desastres. L´animal sempre pot anar a pitjor, pot esdevenir un depredador, un carronyer o, ai las!, la força que la naturalesa, malgrat pedres i les terribles històries de la història, focalitza una visió antiga -humanista. El poder en vistes a convertir els habitants en gent, ciutadans de categoria. Dignitat.

En l´època moderna he vist una mica de tot això. Al capdavall, Girona és una ciutat que creix gràcies a mantenir la idea d´ordre. Aquest concepte és de fons calatge, un ­senyal identitari que sense perdre el sentit últim de l´origen no s´aventura ni en utopies ni tampoc en massa aventures forassenyades. El temps viscut i l´actual marca el territori de la perifèria. Potser en una ciutat comunista o anarquista no existiria aquest ter­ritori.

Girona ha crescut culturalment, el teatre i el turisme formen part de la cultura, els negocis i les fàbriques també. Res no s´ha de comparar amb res sinó que en cada època hi ha d´haver gent inquieta en contra del poder. Utilitzar-lo amb seny conservador o revolucionari és complicat però també necessari. Els temps actuals demanen construir una vida millor gràcies a la bestiesa de la democràcia. La democràcia oficial, com tot en la vida, és perversa, no gens perfecta i plena d´incongruències. Girona ha construït un segell propi. Podria ser una altra cosa, però no ho és, no parlo des del desencís –quan als divuit anys hi vaig arribar vaig entendre que no canviaria– sinó en el que s´ha convertit.

Un cop caigut l´imperi soviètic, l´esquerra d´arreu ha anat de mal borràs. Algú es pot emmirallar en algun estat anarquista? El progressisme –concepte caigut en desgràcia– ha de trobar escletxes en una societat que defensa la certesa de l´immobilisme. La Girona del quart quinquenni és una societat més lliure i desproveïda de prejudicis que la que vaig conèixer als anys setanta. Hi van ajudar els artistes. A mesura que l´ordre dels nous revolucionaris volen imprimir un nou caràcter a la ciutat aventuro que hauria de ser una lluita, a l´hora, directa i també subtil. Política d´equilibri, al capdavall.