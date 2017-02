Jo també hi era. Sumàvem 30.000 o 50.000 persones. Un nou clam multitudinari cordial i festiu, molt afable, va produir-se dilluns al passeig Lluís Companys de Barcelona, davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per donar suport a Mas, Ortega i Rigau, acusats de posar les democràtiques urnes. Milers ens vam llevar d´hora, molt d´hora, vam pagar autopista i gasolina, i molts vam haver de demanar un dia de festa a la feina. Érem allà. Hi serem quan calgui. Com als Onze de Setembre, que és un dia més perfecte per manifestar-se i treu milions al carrer. Un poble alçat imparable. La temperatura es pot prendre també per l´agror i el volum de fel vessat a les pàgines d´opinió dels legionaris al servei de l´Espanya del cop d´Estat contra l´Estatut català democràticament referendat. Però també sorgeixen cada vegada més veus crítiques a les files de la caverna. El periodista espanyol unionista Iñaki Gabilondo reconeix en un vídeo ­­–que s´ha fet viral– que Espanya ja ha perdut Catalunya. Es pregunta Gabilondo per què no fa Espanya una campanya en positiu, per exemple posar en valor els «300 anys de convivència». Doncs simplement, senyor Gabilondo, perquè la convivència no ha existit mai, només l´hostilitat, l´espoli i l´atac sistemàtic a la llengua catalana.