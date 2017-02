Trump contra els dolents

Una majoria d´europeus es continua pessigant per la victòria de Donald Trump. Que obtingués menys vots populars que la Clinton amb prou feines alleuja la perplexitat: com és possible que tants ciutadans votessin aquest personatge, i com pot ser que les seves primeres mesures tinguin el suport de la meitat de la població? Per entendre-ho cal apartar la vista dels editorials de la premsa més reflexiva i de les imatges de les protestes a les grans ciutats multiètniques, i mirar una estona la tele, que és la finestra al món de la majoria de la població.

NCIS (sigles en anglès de Servei d´Investigació Criminal de l´Armada) és tant un departament militar com una sèrie de televisió que s´ha pogut veure per les cadenes espanyoles amb els títols de Navy i NCIS Los Angeles. Els seus protagonistes són, naturalment, molt intel·ligents, molt forts (els que han de repartir llenya), molt militars i molt patriotes. Sempre resolen els crims que investiguen i cada dos per tres eviten una greu amenaça a la seguretat dels Estats Units; aquesta darrera faceta es va incrementar arran de la invasió de l´Iraq sota la presidència de George W. Bush. NCIS Los Angeles, que es continua produint, ha tingut audiències de setze i disset milions d´espectadors entre el 2009 i el 2013, i és una de les sèries més seguides en molts estats. És interracial: els protagonistes principals són un blanc i un negre esclarissat, però la tolerància racial té un límit: quan a la trama apareix un personatge de l´Orient musulmà, l´espectador sap que té altes probabilitats de ser el dolent del capítol. Tant se val si és sirià, iraquià o iranià: sota l´aparença d´un refugiat o un estudiant s´amaga un pèrfid terrorista que els herois neutralitzen a temps d´evitar l´atemptat.

Setmana rere setmana, aquesta mena de continguts fan un massatge a domicili a les famílies dels EUA, i reforcen els prejudicis que els arriben per altres vies. Les trames de la ficció televisiva transmeten més ideologia que deu mil tuits massa evidents; si de cas, aquests tuits fan forat perquè plouen en un terreny abonat, i l´entreteniment televisiu és un dels adobs més eficaços i silenciosos.

Politòlegs i sociòlegs tendeixen a analitzar els noticiaris televisius, de vegades amb el cronòmetre en mà, i menyspreen el paper de la ficció com a gran contribuent a la formació de la ideologia política de la majoria, des dels contes d´Homer a les pel·lícules de Rambo. Mal fet.