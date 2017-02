Túnels de Toses

i del Cadí

Joan Giménez Ràfols puigcerdà

Des de temps immemorial els habitants de les comarques del Ripollès, la Garrotxa, Osona i la Cerdanya, clamem perquè d´una vegada i per totes, es faci el túnel de Toses. Els polítics, en campanya electoral, es trenquen la veu i anuncien a bombo i platerets que el túnel serà ben aviat una realitat.

Hem passat molts anys de falses promeses. Passa el temps i així fins al proper envit electoral. La gent d´aquestes comarques limítrofs estem entre farts, tips, «hartos» del mal tractament que estem rebent. De tots és conegut que Foment, fa uns anys, l´anava a construir, però es va anteposar el segon túnel de Viella i novament Toses va quedar postergat. Avui per avui, l´única actuació prevista és la variant de Ribes de Freser, que també, pel que sembla i ens han dit, ha quedat novament arraconada.

No fa gaires dies les autoritats de la Cerdanya i del Berguedà clamaven al cel per les cues que va provocar una intensa nevada i l´alcalde de Puigcerdà, molt indignat, es queixava pel fet que la concessionària del túnel de Cadí no hagués aixecat les barreres. Tenia tota la raó.

La Diputació de Girona, va aprovar en un ple històric a Puigcerdà (feia 180 anys que no se´n feia cap fora de Girona) dos mocions per demanar que és compleixin els terminis de millores de la línia de tren entre Puigcerdà i Barcelona i que es facin les obres per construir el Túnel de Toses. Els 27 diputats amb els corresponents tècnics es varen reunir a la seu del Consell Comarcal de la Cerdanya per debatre l´ordre del dia. Tots els punts s´aprovaren per unanimitat. El president de la Diputació i alcalde de Roses, en aquell temps Carles Páramo, va remarcar la imperiosa necessitat de construir el Túnel del Toses. Això passava el 7 de gener del 2010. Vostès mateixos. Tots esperem que, novament, la Diputació de Girona insti el Govern perque aquesta obra sigui una realitat.



Desencís

Rosa M- Torrent Permanyer girona

En aquest diari, a La Gàrgola de Miquel Fañanas, llegeixo un escrit amb el que estic totalment d´acord, el títol: «La ciutat i els gossos». Es queixa que els propietaris d´aquest són incívics i deixen pixar els animalons a les parets i portes de les cases, però de cop arribo a una línia en què Fañanas diu que en un viatge que va fer a la Xina va voler tastar la carn de gos i com no era l´època d´aquest plat, tot i que va insistir, no ho va aconseguir.

I dic jo: no entenc que aquest senyor que ha d´estar content amb els seus lectors (també dels seus llibres), que és intel·ligent no s´adonés que això podria ofendre, i molt, les persones que com a mi ens agraden aquests animals de companyia. No calia! No!; no calia fer que ens sentíssim tan malament i li agafésssin una mica de aversió.

Em sap molt greu. No el llegiré més.



Indignació

Pere Albertí i Serra Director de l´Institut Montilivi de Girona (2005 - 2015)

Segueixo amb interès el desenvolupament del judici del 9N. He de reconèixer que cada cop em sento més indignat, especialment després d´escoltar les declaracions d´alguns dels testimonis, tant la dels inspectors com la d´una exdirectora d´institut. I és que jo mateix, el dia 9 de novembre de 2014, vaig ser responsable d´una seu del procés participatiu. En aquella data era el director d´un centre educatiu gironí, l´institut Montilivi. És cert que els responsables d´ensenyament es van reunir amb nosaltres molt abans del dia 9 de novembre per informar-nos del procés. Abans, per suposat, del 4 de novembre, dia en què fou suspès pel TC.

Després d´això, però, i tant bon punt es va obrir l´aplicatiu, em vaig inscriure ja com a voluntari, com una bona part dels meus companys de feina. Va ser com a voluntari que vaig actuar de responsable de la seu. Vull deixar constància que en cap cas vaig rebre pressions o coaccions per cedir les claus del centre, com així vaig fer, i que tant jo com els altres membres que actuàrem a la seu vam ser tots voluntaris.

I sí vull denunciar que dies abans del 9-N vaig rebre una carta de la delegada del Gobierno, Sra. Llanos de Luna, en què m´informan de les possibles conseqüències de la meva participació en el procés, no diferenciant el que seria la meva intervenció com a funcionari, de la que puc efectuar com a ciutadà. I com a conclusió: estic molt orgullós de la meva actuació, contribuint a donar veu al poble català, de forma cívica i democràtica. I ho tornaria a fer.



La fotografia que il·lustrava l´article de Pep Prieto de la pàgina 20 d´ahir no corresponia al seu autor.