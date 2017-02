En defensa de Boada

La misèria humana ha arribat a tal límit que les xarxes socials, en especial Twitter, s'han convertit en una via on, majoritàriament, la gent expressa insults i desqualificacions quan algú no comparteix la mateixa opinió. Sovint aquests insults van dirigits a polítics i l'últim episodi que conec –segur que des de llavors s'ha produït algun altre enfrontament– és el que ha afectat l'exdiputat d'ICV Joan Boada. El «pecat» de Boada va ser assegurar en una tertúlia televisiva que ell no se sentia jutjat per l'Estat espanyol pel 9-N tal com havia manifestat en un discurs institucional el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Jo puc estar a favor del procés, però no em sento jutjat. Boada va rebre a través de la xarxa tota mena d'insults que no reproduiré aquí però que arriben a posar els pèls de punta. També va rebre amenaces de mort. En què ens hem convertit? Twitter és moltes vegades un canal on la gent impunement pot deixar tota mena de barbaritats que poden causar un dany irreparable en les persones. I allà queden, de manera eterna. El que hauria de ser un mitjà de comunicació i d'immediatesa ha acabat essent la prostitució de la comunicació i la via de desfogament d'insults de gent que, si fos per ells, evidentment no s'hauria inventat cap xarxa social i encara estaríem a la prehistòria.