Discursos de l'odi o odiosos?

En els últims mesos hi ha hagut investigacions policials i/o judicials a propòsit de missatges emesos en les xarxes socials, especialment a Twitter, en els quals es convertien en objecte de burla, menyspreu o ofensa cruel fets luctuosos, com, per citar un cas ben conegut, la mort del torero Víctor Bravo. Els que s'han perpetrat amb ocasió de la recent mort de Bimba Bosé han donat lloc a l'anunci d'una actuació per part de la Fiscalia. En aquests casos s'ha denunciat, des de diverses instàncies i en les pròpies xarxes socials, que aquests comentaris constituïen conductes pròpies de l'anomenat «discurs de l'odi» i que, per tant, havien de ser sancionats amb penes de presó, ja que no en va l'article 510 del Codi Penal preveu en el número 1 que «Seran castigats amb una pena de presó d'1 a 4 anys i multa de 6 a 12 mesos: a) Els qui públicament fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup, una part d'aquest o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquell, per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat».

En el primer cas esmentat, la denúncia presentada per un advocat de Castelló ha conclòs, almenys de moment, amb el sobreseïment provisional en entendre la magistrada del Jutjat d'Instrucció número 2 de Paterna que no hi havia en els missatges denunciats «discurs de l'odi» perquè no s'hi exhortava a la comissió d'actes de violència o hostilitat contra ningú, al marge que puguin constituir un delicte d'injúries que, si s'escau, hauria de ser denunciat per la família del torero mort. Aquesta resolució judicial encaixa amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional (per exemple, STC 235/2007, de 7 de novembre), que, al seu torn, la pren de la del Tribunal Europeu de Drets Humans (Sentència Erdogdu i Ince c. Turquia, de 8 de juliol de 1999): és «discurs de l'odi», el desenvolupat en termes que suposin una incitació directa a la violència contra els ciutadans en general o contra determinades races o creences en particular. I això que ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeu de Drets Humans arriben al nivell del Tribunal Suprem dels Estats Units pel que fa a la tutela d'expressions ofensives, feridores o provocadores.

Per això, no sembla exagerat pensar que una eventual denúncia per «discurs de l'odi» a propòsit d'alguns dels molts comentaris abocats a les xarxes socials després de la mort de Bimba Bosé tampoc tindria viabilitat penal. Vol això dir que «tot s'hi val» en les xarxes socials com a exercici de la llibertat d'expressió? No. La llibertat d'expressió és un dret fonamental essencial en un Estat democràtic però no manca de límits, com ho prova, entre altres coses, l'existència d'un delicte d'injúries a l'article 208 del Codi Penal i una previsió similar a l'article 173.4. El que passa és que, en general, només són injúries les expressions que per la seva naturalesa, efectes i circumstàncies siguin tingudes en el concepte públic per greus; a més, la pena és sensiblement inferior a la dels «discursos de l'odi» i el delicte ha de ser perseguit a instàncies de la persona ofesa o del seu representant legal.

Cal recordar també que, com a tipus penal que és, el «discurs de l'odi» no pot interpretar-se de manera expansiva, pretenent la seva aplicació a expressions o missatges que no encaixen de manera clara en l'enunciat de la norma. Per aquest motiu, i encara que proliferen comentaris, frases, dites, expressions i fins homilies que resulten ofensius, feridores i rebutjables per qualsevol persona amb un mínim de sensibilitat o empatia, això no els converteix immediatament en conductes criminals. I perquè quedi clar al que em refereixo estic pensant en els «discursos odiosos», per racistes, masclistes, homòfobs ..., que estan en boca de subjectes de tot tipus i condició, des miserables que es refugien en l'anonimat d'un compte en una xarxa social fins als que fan ostentació dels seus prejudicis en les trones, com, entre d'altres, el cardenal de València i els bisbes d'Alcalá d'Henares, Getafe i Còrdova.

I és que en un sistema democràtic i, per tant, plural, ser racista, masclista o homòfob, o alegrar-se de les greus desgràcies alienes, suposa un greu problema personal que sol tenir importants implicacions familiars i socials però, en principi, l'exteriorització de aquests prejudicis i maldats està emparada per la llibertat d'expressió; cosa diferent és que no ha d'estar fomentada des dels poders públics, la qual cosa implicarà que no se subvencioni, financi o ajudi d'alguna manera a persones o institucions que difonguin aquests missatges. Per descomptat, l'empara constitucional a aquestes expressions decau quan es pot constatar el seu caràcter injuriós o si suposen incitació a la violència o la discriminació ... però recordant sempre que perquè hi hagi sanció penal cal provar els fets i encaixar-los en un tipus delictiu.

En tot cas, que aquest tipus de discursos odiosos no siguin discurs de l'odi i, per tant, sancionables penalment, no impedeix que es puguin atacar per la via civil i, sobretot, que no es puguin combatre en el propi àmbit de la llibertat d'expressió. Deia Robert Jackson, jutge del Tribunal Suprem dels Estats Units, que el preu de la llibertat d'expressió és aguantar una gran quantitat d'escombraries; doncs bé, i parafrasejant –una vegada més– Salman Rusdhie, cal insistir a anomenar escombraries aquestes escombraries, evitant així qualsevol forma de legitimació.