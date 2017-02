Entendria que l'expresident Mas i les exconselleres Ortega i Rigau, fossin jutjats per haver robat, suposem que les urnes, o per haver cobrat un euro per cada vot emès en la consulta del 9-N, però ni Kafka podria entendre que s'hagin hagut de seure a la banqueta dels acusats per exercir la democràcia i convocar una consulta. Ara ja no cal que busquem paràmetres internacionals per valorar la posició del país en els nivells de salut democràtica, més aviat patim un virus incurable que ens fa viure situacions irracionals i surrealistes i que ens situa a la cua de qualsevol democràcia mediocre. Sincerament, jo si fos d'aquells partits o d'aquelles formacions polítiques que diuen que són noves i que centren tota la seva acció en l'assemblearisme permanent, em començaria a preocupar, perquè ja es veu que per aquestes terres això de votar es il·legal.

I tant se val quina sigui la sentència, el ridícul com a Estat ja està fet. Però malgrat la gravetat de la situació, encara hi ha una qüestió que la fa molt més greu: el judici es la prova màxima que la justícia s'ha rendit als peus de la política estatal, de manera que ha perdut qualsevol opció de credibilitat, de fiabilitat o de reconeixement. A partir d'ara, ja tenen carta blanca per jutjar el que els hi vingui de gust, fins i tot una ganyota en el cas que aquesta no agradi a les autoritats centrals.

En aquest país de bojos el dret a vot s'ha convertit en un acte subversiu i il·legal i jo del Govern català començaria a pensar en noves formes de participació soterrades i amagades als ulls del poder central, perquè està clar que per la via de les urnes no ens deixaran exercir cap dret fonamental. I és igual si es concentren mil, deu mil o cent mil persones a les portes del jutjat, una vegada el poder judicial ha perdut el nord ja no els importa perdre també la vergonya. Visca la democràcia!