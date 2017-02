Parlar, escriure, pensar

Ara que l'Ajuntament de Girona és potser l'agència de col·locació més important de la ciutat i es pot permetre de pagar la formació de 46 rumbers, és moment de posar a concurs una plaça fixa de fatxa ignorant masclista, caspós i de la Girona profunda si pot ser, ja que hi ha una necessitat social urgent i és més segur de tenir un ninot de fira propi que anar a cercar-ne un d'autèntic a l'Aràbia Saudita. Pel que he anat llegint, podria ser que la meva candidatura fos la ideal.

És trist haver-te de justificar per un escrit, malgastant-ne un altre, però el clima inquisitorial així m'ho demana. El meu pecat va ser no deixar-me enlluernar per un títol tan bonic com Pla d'Igualtat, i el vaig llegir sencer entre la il·lusió i l'escepticisme, ja que si es vol transformar la societat en la qual visc, vull estar-ne al cas sense que em calgui de combregar amb cap ideologia. I entre propostes perfectes com la de La Sopa, també n'hi havia per riure, com aquella que afirma que la convivència entre les colònies de gats ha millorat gràcies als valors femenins. Les que vaig triar per al meu escrit eren aquelles que podien fomentar la desigualtat i vaig explicar-ne les raons per a incitar al debat obert.

Preveient d'on em cauria el ruixat, vaig afegir unes consideracions sobre el feminisme que es podien llegir de dues maneres, tot i que sabia del cert que només en triomfaria una: la destructiva. La gran decepció va venir d'un parell d'escrits de la regidora de la CUP Laia Pèlach, tant al seu Facebook com al blog EscritsxGirona. En un infame exercici d'estultícia que es podia haver estalviat, va relacionar el meu escrit amb la notícia que aquell mateix dia es va saber de dues agressions sexuals a la ciutat, de les quals no hem sabut res més. Deixant de banda els atacs a la persona i no al plantejament, la Pèlach escrivia que demanaria al Ple que l'Ajuntament actués contra aquesta mena d'escrits, aquells que no li agraden, he de suposar. Va obrir el camí per retornar al temps del No-Do, ja que els seus acòlits van seguir el so de la flauta per engegar l'enèsima campanya de boicot i desprestigi contra aquest diari. El darrer cop, els mateixos instigadors em van demanar que els fes costat. Abans que facin cap disbarat i posin en dubte el prestigi que la CUP de Girona s'ha guanyat a base de fer feina, feina i més feina, convindria que tinguessin presents les sàvies paraules de l'Ovidi Montllor, il·lustre cupaire post mortem, quan va apuntar contra aquella gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense.