Estan boljos, aquets romans!

La cuina antiga és un món apassionant, que és a la base de la nostra civilització gastronòmica. El Paleolític inspira la «dieta paleolítica», que ara està de moda. Al Neolític les dones inventen la cuina de les olles i cassoles. Els ibers segueixen la mateixa tònica, mengen sopes, llegums, farinetes, mel i porc, fan mató i beuen cervesa. Però, en contacte amb els grecs d'Empúries, aprenen a cuinar amb oli d'oliva i a beure vi, definint la vocació mediterrània de Catalunya, amb els pans d'espelta, ordi, etc., que recorden els actuals.

Els romans menjaven coses tan «rares» com les garotes i fideus o ortigues de mar (però catalans, italians, occitans i grecs també en mengem), mamelles de truja o morenes (aquestes encara són menjades a Mallorca i les Canàries, i la seva pell és considerada un requisit gastronòmic), les vulves de truja o les llengües d'ocell. També estruç –no hem inventat res, doncs– i coses tan corrents com les bledes, les llenties, els cigrons –els pobres– o sardines, seitons, orades i llenguados, així com ostres, llagostes i gambes. I també cargols, pels quals es delien, i tenien una cullereta especial per a menjar-los, –o tòfones– a més, tenien sistemes per conservar-les d'una forma original, sense refrigeració. Ja criaven cargols i practicaven l'aqüicultura, i, d'arreu de l'imperi, portaven a Roma els productes més exquisits: els pernils de Cerdanya o les ostres de Barcelona, el gàrum de Cadis, les gambes de l'Àfrica, l'oli de la Bètica, les prunes de Síria o els vins de Grècia o de la Tarraconense.

Això sí, tot ho cuinaven amb gàrum, una salsa a base de peix fermentat, com l'actual Nuôc Mâm del Vietnam: «les faves fregides es presenten amb gàrum», diu Apici –l'autor romà que ens ha llegat un gran receptari– al Llibre V, dedicat als llegums. Per a les ostres, ens proposa una mena de maionesa aromàtica feta amb «pebre, sèseli, rovell d'ou, vinagre, gàrum, oli i vi». Una salsa per a la morena bullida, és d'allò més corrent i actual: «pebre, sèseli, anet, llavor d'api, sumac siríac, dàtil cariota, mel, vinagre, gàrum, oli, mostassa i vi cuit». Aquestes salses, fins i tot, es poden lligar amb fècula, com fan els xinesos o com fem nosaltres amb la picada o la farina. Fins i tot un simple escabetx és d'allò més romà. Les mandonguilles amb tela de sagí, les coquetes andorranes o de la Franja, els figatells valencians o les sheftalia xipriotes, són totalment romanes, si hem de fer cas a Apici. I, fins i tot, la sèpia amb pèsols! Seria per aquest plat d'Apici que els pelava un esclau a la casa de Trimalció, a la novel·la de Petroni? Heus aquí com Petroni descriu, a manera de performance romana, l'esclovellada de pèsols oferta als convidats a la mansió: «Al vestíbul hi havia el porter, vestit de verd, amb un cinyell color cirera, esclovellant pèsols en una plata d'argent».

La cuina romana, com la grega, era molt sofisticada –i alhora molt simple– i molt menys allunyada dels gustos moderns o tradicionals d'avui –o de l'edat mitjana o la cuina àrab– del que podríem pensar.