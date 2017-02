Govern de salvació

Aquests dies, ser de Figueres provoca el mateix sentiment que, ara fa un any, ser de Girona: vergonyeta. En general provoca una barreja de vergonya i llàstima comprovar en què s'ha acabat convertint la política local, no fa pas gaire reservada per als millors de cada casa o com a mínim per als més ambiciosos del poble. Avui és en un santuari de mediocritat, un fet que no seria gaire transcendent si no fos perquè la mediocritat dels gestors s'acaba mimetitzant a les ciutats i pobles. A Figueres en els darrers anys la política ha actuat com una nociva plaga de llagostes.

La capital de l'Alt Empordà no es mereix, però sobretot no es pot permetre, tenir una alcaldessa encadenada al càrrec sense els suports necessaris per governar. Ha quedat demostrat, pel dret i pel revés, que Marta Felip no té cap tipus de suport polític i que, faci el que faci, el seu destí és la cuneta de la història local.

Felip és la principal responsable de la situació. Com a alcaldessa no ha sabut ni gestionar, ni liderar, ni convèncer. Però no és l'única responsable. També ho són els partits, convertits en lobbys (a Figueres fa massa temps que mana una família que mai s'ha presentat a les eleccions). D'altra banda, tots els partits estan especulant i jugant amb el futur de Figueres orquestrant estratègies partidistes. Només tenen la mirada fixada en l'horitzó de les properes eleccions municipals. Falta una eternitat (més de la meitat de la legislatura) per arribar a unes eleccions que haurien de servir per refer políticament la ciutat, si hi ha la sort i es presenta algú amb cara i ulls i amb un projecte sota el braç.

Però dos anys són una eternitat. L'escenari més sensat passa per la dimissió immediata de Felip i conformar posteriorment un govern de concentració presidit per un candidat de consens que prèviament es comprometi a no presentar-se a les properes eleccions municipals. I si Felip insisteix a mantenir-se encadenada a la sequoia, sempre hi ha l'instrument de la moció de censura per botar-la a Castelló d'Empúries i construir aquest imprescindible govern de salvació de Figueres.