En crítiques, en entrevistes, en comentaris que un llegeix per aquí, cada dia és més freqüent la crítica despietada del capitalisme, sobretot entre intel·lectuals i artistes. I aquesta crítica s'entén, és clar que sí, sobretot després de tot el que hem vist i sentit en aquests últims anys. Però un es pregunta quina proposta alternativa té aquesta gent que malparla contra el sistema que tenim, injust i cruel, és clar, però no sé si molt més injust i cruel que els altres sistemes econòmics que funcionen al món (el friqui-comunisme hereditari de Corea del Nord, el social-capitalisme de la Xina, la fallida absoluta de Cuba, el desproveïment i la hiperinflació de Veneçuela). En els altres casos, tots els països viuen més o menys en una o altra variant del capitalisme, amb més o menys protecció social segons el tipus de govern que tinguin, però això és tot. No hi ha cap país del món a part d'aquests quatre que he assenyalat abans que visqui al marge del capitalisme. Bé, potser hi ha una remota illa a Oceania on s'hagi implantat un sistema alternatiu. Però si aquesta utopia feliç existeix, ens n'han arribat poques notícies.

Recordo una nit de 1977, quan un grup d'amics i coneguts tornàvem de la plaça Gomila, tots molt carregats de copes i d'ideologia. Tot d'una, a la plaça del Progrés, un del grup va pujar a un banc i es va posar a cridar: «¡Visca Mallorca lliure i marxista-leninista!» «Visca!», vam cridar els altres a l'uníson. I després vam seguir caminant cap al centre de Palma, feliços i orgullosos de la nostra gegantina contribució a l'alliberament de la humanitat oprimida. Aquell company nostre que va pujar al banc i va cridar la frase no fingia. Parlava de debò, però no sé si s'adonava del que estava dient. Realment volia viure en un règim marxista-leninista? Acceptaria sense més la censura de premsa i el control total de la vida pública i privada per part del Partit? Es rebaixaria a haver de demanar permís per viatjar a l'estranger? Acceptaria sotmetre's a una economia col·lectivitzada? Estaria disposat a viure en aquestes condicions? O més aviat només expressava el desig d'una vida millor, més justa, més solidària, però en unes condicions de llibertat absoluta que no havien existit mai en cap règim marxista-leninista? La veritat és que no ho sé.

Fa temps, llegint els diaris de Ricardo Piglia, em vaig trobar una reflexió de 1964 que molt poca gent es fa en l'àmbit de l'esquerra que critica el capitalisme. En aquella època, l'escriptor argentí va passar de ser vagament anarquista a militar en una organització clandestina trotskista. Però un dia va anotar al seu diari: «Una de les paradoxes de l'època i no de les menors radica que els artistes lluitem per un món que potser serà inhabitable per a nosaltres». És una reflexió molt lúcida, sí, perquè en el món utòpic pel qual lluitaven els artistes no existia la llibertat d'expressió ni la llibertat de consciència ni res que se li assemblés, mentre que en el món capitalista malgrat les seves flagrants injustícies aquestes coses eren possibles, almenys si un vivia en una democràcia liberal (i quan Piglia va escriure la seva frase, l'Argentina era una democràcia que encara gaudia de totes les llibertats públiques). Ara bé, amb el narcisisme habitual dels escriptors, Piglia se centrava en els artistes i s'oblidava de totes les persones que no ho eren. Per què havia de ser inhabitable aquest món utòpic per als artistes i només per a ells? O és que els lampistes, per exemple, o les infermeres, o les mestres d'escola no trobarien igual d'inhabitable una societat sotmesa per complet al control asfixiant de l'Estat? Perquè la manca de llibertat en tots els ordres de la vida també afectaria tots aquests col·lectius, i de fet, molt més que els artistes. A l'URSS i a la Xina de Mao, els escriptors obedients i els intel·lectuals orgànics –els que deien amén a tot el que deia el Partit– gaudien d'uns privilegis que estaven vedats als lampistes i a les infermeres i a les mestres d'escola. Podien viatjar a l'estranger, tenien millors cases, tot això. Però aquestes coses, és clar, no es coneixen o es coneixen molt malament. En realitat, seguim sabent molt poques coses de com va ser la vida real en els països comunistes.

Acceptarien tots els intel·lectuals que malparlen contra el capitalisme viure en una societat sotmesa al control estatal, a les bravates dels seus dirigents, a la manca absoluta de llibertat informativa? Són preguntes interessants que de moment ningú sembla plantejar-se.