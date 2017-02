Kafka en la caverna

El judici contra el president i les conselleres passa per zones curioses. És interessant contemplar i escoltar un fet com aquest en directe. Tot judici parteix d'uns fets i d'una instrucció, després i a partir d'indicis es procedeix a cercar la veritat. En aquest cas, la veritat és una qüestió líquida i mercurial –tòxica– que l'acusació intenta que no degoti i refer-la a l'hora de demostrar una tesi de culpabilitat gràcies a un inacabable bateria de preguntes que s'encavalquen entre el surrealisme i l'expressionisme goyesc. La caverna és plena de túnels, estalactites i estalagmites, llacs interiors i estrambòtiques raconades –vòrtex sorprenents. Basses, llacs terrosos i fondos. Bestioles marmòries que mai no han vist el sol i que s'alimenten d'ombres. El recorregut passa per estances amb claus d'instituts, sospites de males pràctiques i un laberint de tècnics en informàtica. Infinites preguntes sobre una web, qui l'ha fet, de quina manera i per què. La web és la clau? Pagar la feina feta és punible? Cada pas en la caverna mostra més arestes i curioses figures suspeses en una foscor que cada vegada és més obscura. Tot judici polític es sustenta en la inevitable necessitat de buscar elements jurídics i pateix d'una pota o una altra, sobretot quan per ase o per bèstia s'ha de demostrar la culpa. Quan els arguments del fiscal i de l'acusació palesen que la realitat cada vegada s'allunya més de la veritat que s'intenta construir s'arriba allà on la caverna esdevé plena de fantasmes. I la llei s'enfanga. La teranyina de l'embolica que fa fort excreta vapors sulfurosos i fumerades. L'objectiu és confondre però la confusió que s'alimenta distreu els que la fan brollar. Joc de miralls abassegador amb imatges i visions que distorsionen la mirada dels més avisats. A mesura que els que fiscalitzen posen damunt la taula dels sacrificis als testimonis, la taula s'esquerda i s'ensorra. Pols. S'intenta aprofundir més, esperant que més endins n'hi hagi una altra. L'obsessió de bastir una veritat jurídica porta a la ceguesa. Llavors, en la sala dels presumptes difunts polítics, és el fiscal i la seva dèria de treballar amb pols com si fos una prova concloent qui passa a ser el protagonista de la incursió a la caverna. Desgela. S'ha quedat sol i desorientat. De sobte l'argúcia kafkiana rebot a les parets i queda atrapada al laberint de pedra, és qui, servil, s'ha avingut a promoure el deliri de voler ser el caçador més professional de la bandada. Si guanya serà un heroi i si perd, potser cobri engrunes gràcies als serveis prestats: haver sigut conseqüent en l'obediència deguda. L'oblit és una altra opció. La veritat o la realitat cada vegada interessa menys. La caverna és molt fonda, tant, que els que la utilitzen com un espai d'exemplaritat desconeixen que a l'altra banda d'aquesta antigor kafkiana hi ha una eixida. Enllà d'això, hi brilla el sol i la il·lusió.