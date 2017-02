La batalla del PSOE

Tot i que durant els últims dies els mitjans s'han centrat en els congressos de tres de les principals forces polítiques (Ciutadans, Podem i PP), la batalla transcendental tindrà lloc d'aquí a uns mesos, quan se celebri el conclave del PSOE. I les coses no són tan evidents com ho eren a l'octubre, després de l'escapçament de l'anterior secretari general, Pedro Sánchez.

Per ara, només hi ha dos candidats a obtenir el comandament del partit: Patxi López, exlehendakari i expresident del Congrés i el mateix Sánchez. I és que, encara que sembli sorprenent, la candidata que tots donaven per segura i presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, encara no ha fet el pas per competir. I aquesta situació, inversemblant fa quatre mesos, per què?

En el cas de López, fa el salt amb la confiança que Sánchez no es presentarà i apareixent com una «tercera via» entre l'exsecretari defenestrat i la baronessa del Sud, no ben vista en determinades zones de la perifèria. Sánchez es llança quan, després de constatar que té suports entre la militància, comprova que els afiliats del PSC, finalment, sí que podran votar en les primàries.

I aquí sorgeixen els dubtes de Díaz, que ha iniciat temptejos amb López per formar un tàndem que derroti Sánchez, en veure que no podrà materialitzar-se el passeig militar que esperaven els seus fidels.

Al final, això importa per una raó: si s'imposa una línia oficialista, partidària de la governabilitat i poc amiga de contemporitzar amb Podem o independentistes (Díaz / López), Mariano Rajoy sap que comptarà amb el PSOE per als pressupostos i optarà per una legislatura llarga; en canvi, si guanya Sánchez, no té dubtes que el PSOE giraria a l'esquerra... cosa que podria forçar una convocatòria d'eleccions aquest mateix any. Així que tots a esperar què passa en les turbulentes aigües socialistes.