Dj salelLas «versus» dj ribas

Celebració –Kool&The Gang cantarien Celebration, en anglès– inaudita la que està programada per al 5 de març vinent als Jardins de la Mercè en el marc d'una nova edició del Black Music Festival, a Girona (i a Salt, també es fa a Salt, que sense la sala La Mirona la música passaria una mica més de gana). En un racó de la pista, Dj (regidor) Lluc Salellas, de la CUP. En l'altre, Dj (regidor) Carles Ribas, del PDeCAT. Oposició (dura per torracollons) contra Govern (sociovergent sobrevingut després del ball flamenc perpetrat per l'hereu efímer de Carles Puigdemont, Albert Ballesta). «Punxaran» música negra, que d'això va la cosa, entenem que des del Respect (respecte) mutu que reclama Aretha Franklin en un dels seus singles estrella. Dj Salellas, indepe des que té ús de raó, contra Dj Ribas, indepe d'afiliació més recent, en la línia del partit al qual pertany. Qui sap si aquella nit Girona, ni que sigui per uns minuts, mutarà en la Boogie wonderland somiada pels Earth, Wind and Fire, els tres elements més imprescindibles del millor funk de tots els temps. Ribas, de la Generació X, té edat per haver conquerit dance floors tipus Fashion's, l'últim bastió de les nits més bandarres d'una ciutat més aviat santa. A Salellas, millennial, un el situa més aviat obrint-se pas en l'ecosistema noctàmbul «barraquero» més que no pas a sota de la mirror ball (bola de mirall) d'una pista de discoteca amb terra de linòleum (no pensin en Platea). Però la política també hi és per trencar tòpics i Salellas, amb la recollida del guant que li ha llançat el Black Music en trenca molts de cop. Ves que no sigui que el personal de la CUP és més «normal» del que tothom sospita i que no resulti que embogeix amb els al·leluies de la Gloria Gaynor –cap de cartell del festival, per cert- quan està contenta perquè plouen homes o quan brama «sobreviuré!»; i potser fins i tot es posa tonto amb els refilets sensuals de Marvin Gaye. Veurem qui dels dos fa ballar qui; si el de la CUP al del PDeCAT o l'inrevés; o si acaben tots dos dansant al son que toqui. Tot plegat, molt al·legòric.