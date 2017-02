Incomprensió i independentisme

Per motius professionals haig de viatjar sovint fora de Catalunya. I cada vegada més intento fer pedagogia sobre la nostra situació respecte d'Espanya. A diferència d'uns altres que callen, em resulta impossible no explicar algunes de les claus del procés independentista, aquest que ells coneixen com a desafecció.

Tot i que em reuneixo amb gent ben preparada en la seva professió, em sorprèn el desconeixement generalitzat que els meus col·legues de moltes parts d'Espanya i d'altres països europeus tenen sobre la situació de Catalunya. I reconec que alguna cosa hem d'haver fet malament comunicativament durant els últims quaranta anys perquè hi hagi tanta incomprensió fonamentada en el desconeixement dels greuges econòmics que aquí hem patit i patim. Afegeixo que no solament hem d'haver fet malament quelcom sinó que és clar que molts dels polítics que hem tingut han governat més per als seus interessos personals, familiars, d'amics i de pagadors de comissions que per al conjunt de nosaltres els governats.

Faig pedagogia perquè comprenguin els greuges. A tan petita escala com és la meva, de poc serveix, però espero que es propagui per l'efecte papallona. Als meus interlocutors que desconeixen el «problema» català i que em miren malament quan s'adonen de la meva procedència, cosa senzilla pel meu nom de pila, els parlo de com ells mateixos pateixen la discriminació quan ens visiten. Per exemple en les infraestructures. I és que la gent del turisme la pateix quan a casa nostra han d'acudir. Els faig comparar amb les de Madrid, i amb les d'Andalusia i Extremadura.

Els pregunto què els sembla que a Barcelona no hi hagi una línia de metro ràpida i eficient entre el centre de la ciutat i l'aeroport com la madrilenya línia entre Nuevos Ministerios i Barajas que passa pel recinte firal. I, sobretot els que no viuen a Madrid, comencen a comprendre les diferències. A Madrid troben metro, rodalies i estacions intermodals majestuoses. Els afegeixo la incomunicació entre les terminals del Prat. I obro un parèntesi per comentar el xou que la presidenta en funcions Sáenz de Santamaría va muntar sobre la futura llançadora divendres passat en la seva ja rutinària visita a Catalunya. Visita d'acostament als seus militants, els delegats dels mitjans audiovisuals públics de l'Estat i els mitjans carques impresos i digitals de la capital. Quina colla d'ineptes assessors de comunicació i d'estratègia que sembla tenir aquesta ambiciosa política. I tanco el parèntesi.

Els faig comentar el TAV, que enguany farà 25 anys en la línia Madrid-Sevilla i ja té Wi-Fi a bord, i del que va tardar a arribar la línia amb Barcelona, i encara sense Wi-Fi. Als del litoral mediterrani peninsular els faig parlar de l'Euromed i de la manca del corredor mediterrani, i de la contaminació que provoca el trànsit de camions de les mercaderies del camp de Múrcia i Almeria exportades cap a la resta d'Europa. Alguns col·legues murcians i valencians canvien de perspectiva sobre l'emprenyament dels catalans, i treuen el tema de les autopistes de peatge abans que ho tregui jo, que puc llavors introduir el cas concret dels peatges per anar a Sitges, a la Costa Daurada, a la Costa Brava o a la frontera amb França. I aquest sí que és un tema que aixeca butllofes, fins i tot entre els qui tenen les despeses de viatge pagades per les seves empreses.

Per rematar la «faena» els comento el tercermundista tema de l'entrada de turistes des de França per carretera o per autopista de peatge. Els dic que els que treballem en turisme coneixem les nombroses autovies gratuïtes que hi ha des de Madrid cap a la perifèria, dins d'Extremadura i d'Andalusia o des de Sevilla fins a Astúries, seguint la Via de la Plata. Poso èmfasi en les llargues caravanes que pateixen els pobres turistes que vénen en cotxe a Espanya per la Jonquera, ja siguin francesos, italians, suïssos, holandesos, alemanys o de qualsevol altra nacionalitat. I que si aquests turistes no volen perdre moltes hores de les seves vacances i posar en risc d'accident la seva vida triant la carretera nacional que carregada de perills discorre per terres gironines no tenen altre remei que pagar uns peatges que representen menys capacitat de despesa d'oci quan ja gaudeixin de les seves vacances.

Són petites coses i ximples però de la realitat de cada dia. No parlo de balances fiscals tot i la seva importància. I la inicial agressivitat anticatalana de molts dels meus interlocutors, als qui no estalvio exposar també les meves crítiques als qui ens han robat des d'aquí, sol convertir-los en persones que sembla que entenen i comencen a comprendre el perquè del creixent independentisme de butxaca, que no sempre ni en tots els casos de cor. Al final, algun o altre es deixa anar amb allò que va passar uns dies de vacances a la Costa Brava i que va ser molt ben tractat i fins i tot li van parlar en espanyol, cosa que no esperava.