Tips de viure

Bernat Serdà Bertran girona

S´ha sabut de nou, fa pocs dies, la mort d´una dona a mans del seu marit o parella, que ha intentat suïcidar-se. Qualificat com un nou cas de violència mas­clis­ta, jo i tothom ho associem amb gelosia, prepotència, domini, possessió, egoisme, etc.

Hi ha casos, com aquest, en què els protagonistes tenen ja una avançada edat, 79 ella i 82 ell, en els quals sembla agosarat, i una certa manipulació, aplicar-hi aquell qualificatiu, ja que en lloc de masclisme hi veig: alzheimer, càncer, incontinència i bolquers, precarietat econòmica, dependència,... és a dir: tips de viure!



Torre Gironella

Òscar Martínez GIRONA

Dos motius d´aquesta carta. El primer donar a conèixer aquest barri als veïns de Girona. Com molta gent ens comenta, molts són els habitants de Girona que mai l´han trepitjat tot i saber que existeix a prop del Pirulí. Des de dalt pots gaudir d´unes magnífiques vistes de la ciutat (s´omple durant els focs artificials de Fires) molt recomanables. També hi ha camins per a vianants que en uns deu minuts (de baixada) connecten el barri amb el centre de Girona. És un barri connectat amb la línia 7 d´autobús, sense supermercats ni botigues i amb només un bar. Hi ha molta gent que hi ha viscut sempre i, en moltes famílies, part de la descendència també s´ha instal·lat al barri. És un barri tranquil, amb bones vistes, entre la muntanya i la ciutat.

Com tot barri requereix millores, en aquest cas ja siguin voreres per poder accedir fins a dalt de tot del barri per la via principal dels cotxes (hotel AC Bellavista), reasfaltat d´alguns carrers del barri o eliminar els talls de llum nocturns que pateixen els carrers. També algunes façanes de les cases podrien millorar amb poca inversió.

El segon punt és referent al Pla especial de Les Pedreres, el barri veí. Aquest dilluns es provarà d´aprovar el ple ordinari a l´ajuntament que donarà continuïtat al projecte de creació d´un parc a la muntanya, amb zones d´esbarjo, pensat fa més de 20 anys, que em comenten alguns veïns que al principi es pensava què fos un parc temàtic. La qüestió és que actualment hi ha gent vivint-hi, que va construir de forma il·legal vivendes i que ha anat passant el temps i que han adquirit uns drets sobre aquestes, semblant al que va passar a Torre Gironella, amb la diferència de que l´Ajuntament vol que es tiri endavant aquest parc en aquesta zona. Com a solució l´Ajuntament de Girona que no pot expropiar, als veïns afectats, unes 37 famílies, és a dir, unes 150 persones, ha donat quatre alternatives. Quedar-se els nascuts abans del 1965, compensar econòmicament les famílies, oferir habitatges de la borsa de vivendes de l´ajuntament de lloguer social, o reinstal·lar-se en cases de nova construcció al barri de Torre Gironella, on, segons alguns diaris, sembla que aquesta opció és la prioritària. De fet, l´Ajuntament té ja la ubicació per crear fins a 30 vivendes a dalt de tot de Torre Gironella. Amb tots els veïns amb els quals hem parlat de Torre Gironella ningú ens ha dit d´estar d´acord amb aquesta última opció, malgrat que la regidora de drets socials, igualtat i seguretat ha provat d´entendre´s amb tots els grups d´interès afectats. Una de les principals raons és la densitat. Torre Gironella és un barri de cases, la gran majoria adossades, amb una densitat urbanística bastant elevada pel que fa a aquest tipus de veïnats, els carrers són de traç irregular i alguns molt estrets, ja amb complicacions per aparcar a prop de casa i els pocs equipaments de què disposem no estan ni tan sols dimensionats pel nombre de residents actuals. Fer créixer aquesta densitat amb 30 cases més, no adossades, ocupant part dels horts i zones verdes de què gaudim provocaria un greuge comparatiu amb altres bar­ris limítrofs del pla especial de les Pedreres.



Legítim i legal

Maria Àngels Mató i Pallí girona

El que demana la naturalesa és legítim: pertany al dret natural. Les llei positives són lleis que han d´anar-se rectificant a favor del dret natural. És a dir, no tot el que és legal és just. No tot el que és legal afavoreix el desenvolupament de la persona i la societat.

Han estat naturals i legítimes les colonitzacions durant tota la història? No. Han estat legals i aprovades pels governs que se n´han aprofitat? Sí.

Ha estat legítima l´esclavitud? No. Els governs l´han entès en èpoques, com a legal? Sí.

És actualment legítim el sou mínim d´un obrer amb el qual no es pot pagar ni un lloguer de pis? No. És legal? Sí.

Varen fer bé els països colonitzats d´independitzar-se dels seus colonitzadors? Sí. Era legítima la independència? Sí. Va ser acceptada pels colonitzadors? No, fins que no varen tenir altre remei. I es van canviar les lleis.

Quin fonament té la pretesa unitat d´Espanya que tant es defensa en base a la «Constitució»? Són legítimes totes les lleis d´aquesta Constitució? No es poden reformar? Revisem la història: per què Catalunya pertany a Espanya? On és l´origen d´aquesta pertinença? És legítim obligar Catalunya a dependre d´Espanya?

Per què un referèndum que és legítim no és legal en aquest país?