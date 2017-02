KO A L'ASSALT ALS CELS

El que ha fet Podem des de l'any 2014 es pot considerar tot un èxit. Però després de ser la sorpresa en les eleccions europees i ser clau després en els comicis del 20 de desembre de 2015, han vingut els problemes per gestionar-se. L'eufòria de llavors ha degenerat en una convulsió que no s'explica només per les raons personals. No es tracta només de Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. Podem suma 450.000 inscrits, però solament un terç s'ha involucrat en el procés electoral de Vistalegre 2. La desmobilització del moviment popular i populista és una evidència. De fet, a les comarques gironines no arriben a una desena els cercles actius de la formació morada. I això que Albano Dante, el secretari general a Catalunya, és de Blanes.

Malgrat el discurs del sorpasso, Podem va perdre 80.000 vots el 26-J a Catalunya.

L'impacte a Catalunya de Podem ha anat minvant a mesura que la possibilitat de treure Rajoy de la Moncloa s'ha esvaït. A Podem li serà encara més complicat guanyar a Catalunya per tenir el govern a Espanya després de la divisió interna viscuda els darrers mesos. La desmobilització ha posat punt final a l'assalt als cels.