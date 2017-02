Al final, Ciutadans ha renunciat a la socialdemocràcia abans que m'assabentés -i llegeixo els diaris– que l'havia abraçat en algun moment. No m'imaginava tanta lleugeresa en un cavaller tan empolainat com Albert Rivera. M'imagino que ara li toca escriure Com vaig salvar a la meva mare de les urpes del comunisme (remake) i proclamar com, ja ha fet, que és liberal, que s'empara sota la gran marquesina del centredreta, pel que es veu l'únic lloc existent del mapa polític –a fora ha de ploure a bots i barrals– a jutjar pels posicionaments dels socialistes francesos, espanyols i alemanys, si no han mort.

Aquesta marquesina del centredreta, la gran marquesina, també anomenada majoria natural o silenciosa (com pot ser silenciosa en un país tan bocamoll?), acull les marqueses pròpiament dites, com Esperancita Aguirre, els de la gestora que trafiquen amb la marca PSOE i amb els consells d'administració dels oligopolis de l'energia, al registre de don Mariano, al partit més corrupte i corruptor de la història d'Espanya des dels temps de Witiza i, fins i tot, Mas i Puigdemont, que s'independitzen ara, obren l'ambaixada més gran i fraterna a Madrid (segons confessió pròpia) i després ens veiem a Brussel·les i prendrem unes copes. Crec que volen lligar.

Mentrestant, amb resolució potser suïcida, Pedro Sánchez incorpora el paper del noi de la pel·lícula –el bo, el guapo– i cavalca igual cap a Dos Hermanas que cap a Seven Oaks. I posa dempeus litúrgies oblidades de puny en alt i La Internacional que a mi m'encanta –sobretot cantada pels cors de l'Exèrcit rus, què passa, també m'agraden Machín i la Piquer–. Els nois i noies de Podem, per la seva banda, fan bo el veredicte del cínic d'Isaac Asimov sobre l'esquerra espanyola: estan molt ocupats en barallar-se entre ells per posar-se a batre l'adversari. Juguen a revolucionaris de poliesportiu i ignoren que la Història vomita incessants horrors i misèries i que una mica de justícia, només una mica, requereix molt pols i serenitat, a veure doncs.