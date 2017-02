Entre ridículs i sublims

Gràcies a l'obstinada incompetència del Gobierno, el judici d'Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega està revifant l'independentisme. Un cop més, Rajoy i sequaços han sublimat el neofranquisme, i han deixat que els problemes s'agreugin. Hi ha –segons diuen– democràcia, però l'actitud espanyola és la de sempre: s'ha de complir la llei (la d'ells) sense reconèixer que hi ha un greu problema territorial secular. Sáenz de Santamaría ho exemplifica: «Sin ley no hay democracia, porque la democracia es la ley». La «democracia orgánica» deia el mateix. No necessitem gaire exemples per adonar-nos que el franquisme segueix viu. Quan es viola la submissió, s'ha d'aplicar la força. Primer amb l'ús espuri de la justícia. La seva. I, si cal, amb l'article 155. Per això porten a judici una consulta popular que podria alterar «l'ordre natural» de les coses, el dret de conquesta, que, com demostra la història, consideren inviolable. Només queda un camí: quan s'aconsegueixi la força imprescindible que donen els vots de la majoria real, buscar aliances externes que forcin el diàleg. No amb un 47,8% dels vots. Sense apel·lar als sentiments, absolutament manipulables aquí i allà, ni amb gestos que, en ocasions, tenen més de ridículs que de sublims.

No puc oblidar la imatge de Mas pujant per segona vegada les escales del TSJC, amb el posat del general romà que, victoriós i llorejat, camina amb pas ritual cap al Capitoli. I, un cop allí, mentre Rigau i Ortega fan un pas al costat per no «robar» ni una engruna de «glòria», estendre braç i mà, ferms cap endavant –recorden qui ho feia, això?– acceptant el tribut popular al seu ego. De la tragèdia a la farsa només hi ha un pas.