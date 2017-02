La simplificació del conflicte Catalunya-Espanya és un fet bastant habitual. Un exemple significatiu pot ser la interpretació de la guerra de secessió (1701-1715), com si fos estrictament un enfrontament bèl·lic entre catalans i espanyols. Una lectura rigorosa de la història ens explica una versió molt més complexa: Partidaris de Felip V, majoritaris a la Corona de Castella, amb una minoria de botiflers de la Corona d'Aragó, i amb l'ajuda del Regne de França i altres regnes i ducats menors, s'enfrontaren amb els austriacistes catalans, mallorquins, valencians, aragonesos i una minoria d'austriacistes castellans, amb l'ajuda del Sacre Imperi Germànic, el Regne de Gran Bretanya i altres regnes i ducats menors, defensant dues línies successòries a la Monarquia Hispànica. Certament l'11 de setembre de 1714 i la caiguda de Barcelona són un fet històric molt important, tot i que la guerra es perllongà fins al mes de juliol de 1715 amb l'ocupació de Mallorca, però la defensa dels drets nacionals de Catalunya, València o Mallorca va ser només un aspecte significatiu d'aquella llarga i sagnant guerra de gran repercussió a tota Europa.

Un altre exemple és la guerra civil pròpiament dita (1936-1939). Alguns pretenen que va ser un suposat «Exèrcit Espanyol» qui va ocupar Catalunya entre 1938 i 1939. No hi ha dubte que hi va haver territoris, entre ells el Principat català i també el País Valencià, Euskadi, Astúries o Madrid, que varen frenar l'avenç de feixisme durant bona part de la guerra, però no podem oblidar que les forces republicanes van resistir a Madrid fins a finals de març de 1939, dos mesos després de la caiguda de Barcelona en mans de les tropes franquistes i pocs dies abans del final de la guerra, el que posa clarament en dubte qualsevol versió interessada d'un conflicte Catalunya-Espanya.

Sovint se simplifica també la realitat, parlant d'Espanya com si fos gairebé l'únic estat a Europa o al món que nega el dret d'autodeterminació. És cert que el Quebec al Canadà els anys 1980 i 1995 i Escòcia al Regne Unit l'any 2014, van poder realitzar referèndums per decidir una possible separació que no va reeixir. Però no sembla probable a curt ni a mitjà termini que altres territoris amb gran sentiment nacional com Còrsega, Irlanda del Nord o Puerto Rico, per posar alguns exemples, tinguin cap possibilitat de fer una consulta d'aquest tipus. Una altra cosa ben diferent és la secessió d'una vintena de nous estats europeus de les antigues URSS, Iugoslàvia o Txecoslovàquia, amb un amplíssim suport dels països occidentals, en realitat una aposta inequívoca per afavorir l'ensorrament i la divisió del bloc anomenat «socialista».

També és una simplificació extrema afirmar que «Espanya ens roba», tot i tenir la seva part de «veritat» si ens referim a l'Estat espanyol estrictament, i no a andalusos, castellans o extremenys, com massa sovint es fa. Però la frase, a part d'injusta, s'assembla massa a la «Unió Europea ens roba», que cada dia té més èxit entre els sectors nacionalistes xenòfobs dels països rics de la UE (Alemanya, Països Baixos, Suècia...), sobretot quan qüestionen les importants ajudes als estats menys desenvolupats, entre ells Bulgària, Romania o Croàcia.

Tampoc és gaire rigorós plantejar que el català només sobreviurà en una Catalunya independent. Irlanda es va separar del Regne Unit l'any 1922 i, després de gairebé un segle d'independència, el parlants de gaèlic o irlandès amb prou feines arriben al 5 % en tot el país. I no sembla gaire raonable afirmar que l'oficialitat exclusiva del català és l'única garantia per al futur de l'idioma, com si fos gaire prometedora la situació de la llengua a Andorra, ni podem ignorar que el castellà és avui dia la llengua habitual de més de la meitat de la població a Catalunya. Tot això sense perjudici de prioritzar el català com a primera llengua oficial, i de fomentar el seu ús en tots els àmbits on encara és clarament minoritari.

Finalment, i més enllà de la simplificació fàcil i còmoda, no podem oblidar que hi ha moltes «Catalunyes» diferents. Per una banda, la de tants pobles plens d'estelades als balcons qualsevol dia de l'any. Per altra, la de pobles o barris on amb prou feines es veuen unes poques senyeres l'11 de setembre.

Tot això no treu legitimitat a la celebració d'un referèndum sobre la possible independència de Catalunya, amb totes les garanties jurídiques, sigui pactat amb l'Estat o amb el suport de la Unió Europea, i on els que no estem per la separació ens puguem reconèixer també en aquest imprescindible exercici de democràcia.