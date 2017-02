El poderós argument aportat pel PSOE, per donar suport a la investidura de Rajoy, era el pànic que unes terceres eleccions comportessin una majoria aclaparadora del PP. Doncs bé, el sondeig del CIS governamental dibuixa els populars estancats a la baixa. Es contrauen sense enemic visible, atès el panorama al seu voltant. Obtenen el pitjor percentatge de la seva història, encara que ningú ho diria contemplant la seva eufòria. El gest altruista dels socialistes anava a reportar així mateix una recuperació immediata, que enterraria l´era del malsà Pedro Sánchez. No obstant això, han aconseguit perdre un de cada cinc sufragis obtinguts el passat estiu pel secretari general decapitat. Si un pacte perjudica tots dos socis, obliga a replantejar les raons que l´aconsellaven.

Per adquirir una perspectiva històrica, Joaquín Almunia s´ha contemplat sempre com el símbol del declivi socialista. L´il·lustre fracassat va obtenir el 2000 un 34 per cent dels vots. No és una xifra per presumir, llevat que supera la quota adjudicada avui pel CIS al PP, i dobla pràcticament les esquifides expectatives actuals del PSOE. De passada, el partit antany hegemònic a l´esquerra cedeix l´oposició a Podem, practicant la política a crits. Enmig d´aquest naufragi, els socialistes es feliciten per ser l´única formació que puja en el sondeig.

Els inductors del pacte PP-PSOE endolcien l´amarg glop recordant als socialistes que Rajoy es veuria obligat a consensuar els eixos de la legislatura, començant per nomenar un Govern en condicions. De nou, el CIS puntua per sota de tres sobre deu vuit dels tretze ministres. Cap arriba al quatre, la menys pitjor és la vicepresidenta que té al seu càrrec el centre de sondejos. Per descomptat, la investidura forçada i forçosa redundaria en una millora espectacular del clima polític. La població aplaudiria el gest dels partits per preservar el seu poder. El baròmetre també en discrepa. Atorga les pitjors notes imaginables en «situació política» i en la classe governant com a «principal problema». En resum, benvingudes haguessin estat unes terceres eleccions (el CIS no ho diu amb aquestes paraules).