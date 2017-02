TUITERCRACIA

aquest pas, els diplomàtics passaran a engrossir la llista de llocs de treball prescindibles. Ni bescanvi de notes, ni crida a consultes, ni lletres patents o cartes credencials: uns quants tuits són suficients avui per deixar clares les postures en l'escenari internacional, una tendència a la qual se sumen cada vegada més líders, i no solament els extravagants. L'agenda política interna segueix també els cent quaranta caràcters com abans es feia amb l'oracle. Obviem la doctrina, l'oratòria o els procediments legislatius: és l'hora de la frase curta amb intenció d'epatar, i tota la resta és una antigalla amb aroma de naftalina o càmfora.

La immediatesa que ha implantat en la vida pública l'ús dels mitjans digitals no mereixeria cap objecció si estigués precedida de l'oportú temps de reflexió. No tinc gens clar que això passi en l'actualitat, en què se succeeixen tuits en qüestió de segons, ja sigui per aturar els plans milionaris d'inversió d'una potent indústria multinacional, per alterar l'statu quo a l'extrem orient, per opinar sobre una decisió judicial complexa que no s'ha tingut moment ni tan sols de llegir, o per influir en la societat sobre un esdeveniment que s'acaba de produir, i tot això molt abans d'iniciar els corresponents processos que condueixin a la presa de decisions formals en tals sentits, després dels convenients anàlisi i estudis reposats.

Per a assumptes sense transcendència aquestes tecnologies s'han demostrat d'una utilitat contrastada, però tinc els meus dubtes que ho siguin per a la gestió de les relacions exteriors o el govern quotidià d'un país, especialment quan anticipen de manera imprudent i precipitada el que sens dubte requereix d'espais de ponderació i mesura.

Aquesta vida pública virtual congenia ara el pitjor de la improvisació i la trivialitat. En realitat, no deixa de ser un nou i genuí producte del populisme, que el que persegueix per sobre de tot és enganyar. Per això, sorprèn que cada vegada més personalitats que s'autoproclamen alternativa sensata a aquestes insofribles opcions, sucumbeixin a aquest modern corrent, que pretén tancar en un minúscul paràgraf el que necessitaria de volums i tot i així no s'encertaria a enfocar del tot.

Els que saluden l'arribada d'aquestes noves formes en la cosa pública apunten, a més de la naturalitat que suposadament exterioritzen, al necessari aprimament de les estructures administratives, especialment les que es refereixen al servei exterior. És possible que portin una mica de raó en això, perquè quan patim un problema a l'estranger, acostumem a contactar amb la companyia d'assegurances en lloc de fer-ho amb els funcionaris consulars, llevat que pretenguem convertir l'inconvenient en irresoluble, com amb sana sorna em va comentar fa anys precisament un d'aquests alts servidors de l'Estat. En aquesta òrbita, en què les comunicacions internacionals i les tecnologies han avançat tant, potser hauríem de redefinir la dimensió, funcions i cost dels cossos diplomàtics, indubtablement ancorats en un passat que no té res a veure amb un present i futur de relacions directes en pantalla i temps real entre els punts més allunyats del planeta, de sistemes informàtics sofisticats que asseguren l'estricte compliment d'obligacions legals en els que viatgen pel món i d'estructures internacionals que demanen d'una única veu exterior a cada país, sense comptar amb les enormes facilitats que avui existeixen per anar d'un lloc a un altre en poques hores, el que podria eximir de presència fixa d'aquests empleats públics pels cinc continents.

En cas de no emprendre aviat aquest debat, la tuitercràcia s'encarregarà de resoldre'l, sepultant la diplomàcia que coneixem de la mateixa manera que ho pot fer també amb la democràcia, substituint-la per eslògans destinats a captivar el personal, per més que continguin cada segon ximpleries de formidable calibre.