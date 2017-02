El negoci de l'amor

Ja ha arribat Sant Valentí pel goig dels comerciants que han fet d´aquesta diada un motiu més per vendre, intentant fer-nos creure que és una festa tradicional fins i tot a casa nostra. Els aparadors exposen tot tipus de productes amb forma de cors i de color rosa, per proclamar el dia més kitsch dels enamorats. Ens diuen que avui, 14 de febrer, és una bona diada per mostrar les nostres emocions. El màrqueting desplega una pressió edulcorada de l´amor per fomentar la necessitat de dir-nos que ens estimem. Per reforçar el sentiment de culpa si no aprofitem la data per expressar el nostre amor, ens expliquen que alextímia és la incapacitat per expressar verbalment les emocions atès que els afectats no són capaços d´identificar, entendre o descriure allò que senten. Es considera un problema psicològic que afecta més els homes, el 8%, que les dones, l´1,8%. Però el 14 de febrer també és la data d´una efemèride ben diferent: és la massacre del Dia de Sant Valentí, l´assassinat de set persones el 1929, en el conflicte per la prohibició de venda d´alcohol entre dues poderoses bandes criminals a Chicago: la banda italiana del Costat Sud dirigida per Al Capone i la banda irlandesa del Costat Nord dirigida per Bugs Moran. Antics membres de la banda Egan´s Rats van estar sota la sospita també d´haver tingut un paper important en la massacre, donant suport a Capone. Dos fets, un d´amor i l´altre de violència i mort, es commemoren el mateix dia; tot i ser oposats, estan presents en diversos actes, per no oblidar. I la fraseologia popular s´adscriu a la seva visió lúdica del 14 de febrer: Per Sant Valentí, trascola el vi.