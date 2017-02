quin fàstic que fan

S ofenen. Aquesta colla de patriotes de pa sucat amb oli que fan retirar les obres d´art i exposicions que no els agraden, tenen la pell tan fina que s´ofenen si se´ls anomena feixistes. Però no són més que això, ells i els que des de la premsa o les xarxes els donen suport. Us molesta que us ho diguin? Doncs aquí ho teniu: sou uns feixistes. Amb barretina, però feixistes.

No mereix altre nom qui s´atorga el poder de decidir què podem fer els altres, i en quins llocs. Ni embolicant-se en estelades poden amagar que a sota porten camisa negra. Com que a més de feixistes són ignorants, una cosa porta l´altra, no només no han entès res del que s´exposava al Fossar de les Moreres (ni abans al Born, ni abans al pregó de Pérez Andújar), sinó que ni ho han intentat. Per ells, com pels nazis o per Stalin, hi ha art degenerat i s´ha de prohibir. De moment, prohibir. Després serà cosa, com Stalin, de «reeducar» els artistes, amb el convincent argument que l´alternativa a ser reeducat és Sibèria o un tret al clatell.

- Estem segurs que, ehem, t´aniria bé per a la salut, en lloc de carretons de supermercat, posar estelades i un retrat de Presidentmàs. Tu veuràs.

El motiu pel qual els policies de la fe consideren sagrat el Fossar de les Moreres, és esperpèntic: diuen, ningú ho sap, que hi ha morts d´una guerra de fa... 300 anys (!). A tal lloc sagrat s´hi sumen el Born, el Pi de les Tres Branques, Montserrat, el Canigó, la ruta Barcelona-Andorra dels Pujol, les ­vinyes d´en Lluís Llach i més d´un club de carretera. Prengui´n nota tothom.

La prohibició d´expressions artístiques sembla trivial i no ho és. És només l´inici, després ve la persecució de qui pensa diferent. N´hi ha per sentir-se en la pell de Joachim Fest, dels pocs que va veure venir de lluny el nazisme, s´hi va oposar, i n´ha deixat testimoni escrit. Com feia Fest quan veia un nazi, veig un d´aquests feixistes catalans i no puc evitar dir en veu alta: quin fàstic, un compatriota.