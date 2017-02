El somni dels Sabaté

No és gens fàcil que els somnis es facin realitat. Però fruit d´una llarga sobretaula al menjador de la casa dels germans Sabaté a Tortellà sorgí la idea de la GIOrquestra, que fa pocs dies celebrà a l´Auditori de Girona el seu cinquè aniversari.

En Jaume i en Marcel van saber fusionar energies. Mentre el primer és un expert de primer nivell en màrqueting i gestió empresarial, el segon és compositor, professor de música i director d´orquestra. Després d´una llarga xerrada entre ambdós, pensaren que calia omplir un dèficit de casa nostra: a les comarques gironines no hi havia una orquestra simfònica, per la qual cosa començaren a treballar amb aquest objectiu.

Els germans Sabaté pensaven que el país gaudia d´un planter de professionals sorgits de l´ESMUC, que no tenien opció de desenvolupar-se aquí. Volien donar sortida a músics i compositors i a la vegada apropar la música simfònica al públic gironí. No era un repte fàcil, però el projecte va veure la llum a la Sala Montsalvatge de l´Auditori de Girona un 5 de febrer de 2012, amb quatre padrins de luxe com Nina, Albert Guinovart, Gemma Coma-Alabert i Jordi Molina.

Des del primer moment gaudiren del suport de les institucions públiques del país com la Generalitat de Catalunya, la Diputació i l´Ajuntament de Girona. Però un projecte com aquest necessitava del sector privat i són moltes les empreses que col·laboren amb la GIO i que han permès que la música en majúscules es divulgués arreu de les nostres contrades. En aquest sentit cal destacar els noms de Robert Garrigós i Joaquim Vidal, que des del primer moment donaren suport a un projecte valent, però no exempt de riscos.

Amb la celebració del cinquè aniversari es deixa ben palesa la consolidació de la GIOrquestra que a més a més ha aconseguit l´aval de la crítica del sector. Ara, però, pensen els germans Sabaté amb nous reptes per continuar la seva expansió, com és continuar portant la música simfònica als municipis gironins, expansionar-se arreu de Catalunya i actuar en auditoris de prestigi com Peralada, Cap Roig o el Liceu.

Al costat de tot això, ja han començat a diversificar i han encetat el projecte d´enregistrament audiovisual, la qual cosa afavorirà que les empreses del sector puguin gravar en condicions sense moure´s del país. I aquest nou camí el vol conjugar amb els assaigs oberts de l´orquestra i en portar la música a les escoles. Certament, no volen oblidar la vessant pedagògica que des del primer moment sempre ha estat present en els germans Sabaté.

Avui ja podem parlar d´un projecte sòlid i de futur que farà de la GIO una de les orquestres de més prestigi de Catalunya. I l´èxit l´han volgut compartir amb els seus seguidors i amb un treball solidari per a la lluita contra el càncer. Pretén, a partir d´una campanya de micromecenatge, finançar les despeses d´enregistrament del concert del cinquè aniversari i la seva edició en un DVD amb l´objectiu de recaptar fons per a l´Institut d´Investigació Biomèdica de Girona que pilota el Dr. Jordi Frigola. Una iniciativa que ha estat possible gràcies a la implicació de Vanessa Nueda, creadora del blog «El Crep de Mi Vida».

Avui el món musical de les comarques gironines pot estar d´enhorabona. La GIOrquestra és una realitat que camina amb pas ferm i amb un munt d´idees que reforcen el present i futur d´un somni de dos germans que no han estalviat esforços per tal d´aconseguir el seu objectiu.