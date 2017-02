Jo veig PPSOEC's ja formalment fora de la democràcia negant el dret d'autodeterminació. I els Comuns en la ingenuïtat d'esperar una negociació amb un Estat espanyol que no negocia amb les colònies, que té per dret de conquesta. Per a l'altiu Estat espanyol, rebaixar-se a negociar és ofensiu. A partir del 1714 endavant, i un altre cop a partir del 1939, imposen el «jo mano; tu creus i calles». Aquesta és la convivència que s'ha donat durant segles a la Catalunya vençuda i espoliada. El tracte degradant, colonial, és avui vigent. Hi ha mil exemples, un de recent, la inversió a Madrid dels fons europeus per al corredor mediterrani. I si intentes rescabalar-te, si intentes anar de bones i dir a l'Estat espanyol que vols un tracte de tu a tu, ja veiem què passa: perds una dècada fent un estatut a partir de l'esquifida autonomia, i te'l retallen i te'l revoquen. Perquè jo mano i tu creus i calles. I si tens autonomia és perquè em vas enxampar dèbil a la mort de Franco. Tots hem vist en el judici polític contra Mas, Rigau i Ortega un jutge espanyol intentant ridiculitzar un honorable president de la Generalitat. I és que al català se'l menysprea sense miraments. Ho fa l'autoritat espanyola i, rere d'aquesta, tota la corrua petita d'opinadors miserables. Escriuen com escupen, a falta d'arguments.