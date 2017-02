No sé a vosaltres, però cada cop que veig un telèfon fix, amb la seva quietud, amb el seu fil penjant o arremolinat, m'envaeix una nostàlgia només comparable a la que sent el crític gastronòmic de Ratatouille quan tasta la creació final del protagonista. El fix, aquesta eina ara tan «vintage» (la paraula amb què intentem endolcir la constatació que el temps passa inexorablement), va ser en una etapa de les nostres vides una font d'anècdotes i situacions ara impensables. Com que acostumava a estar al menjador, un dels moments més entranyables era quan volies mantenir una conversa molt íntima i modulaves la veu per no ser escoltat, o bé t'enroscaves contra una de les parets per mantenir uns mínims de confidencialitat. O quan et trucaven, tu estaves a l'altra punta de casa i algun membre de la família fotia un crit propi d'un concert de metal perquè l'agafessis. Però el millor que tenia era com forçava tothom a identificar-se. Per exemple, com que a casa érem tres Josep, cada cop que algú trucava s'havia de preguntar si demanava pel gran, el mitjà o el petit. Per tant, una de les frases més repetides del teu dia a dia era «ara te'l passo», o també «no hi és» i el meravellós «de part de qui?», ara només recorrent a les centraletes no automatitzades. La irrupció del mòbil no només ens ha fotut enlaire la possibilitat de desaparèixer a consciència (proveu, proveu d'estar-vos 24 hores sense agafar-lo ni enviar missatges: algú no trigarà a enviar l'exèrcit a buscar-vos), sinó que ha redefinit els nostres hàbits domèstics, la nostra capacitat d'interlocució i fins i tot el nostre vocabulari, i no precisament per a bé. De fet, la millor metàfora del progrés telefònic la trobem en una comparació: abans, havies de ser a casa per poder ser interpel·lat telefònicament, i el món exterior era el de la comunicació presencial; ara, en canvi, quan et trobes algú presencialment i no hi vols parlar, fas veure que parles pel mòbil. Definitivament, hem anat a pitjor.