Un invident a taula

Dinar o sopar amb un invident és una experiència única i enriquidora.

Posem-nos en situació, entrem al restaurant l´invident, el seu acompanyant (que és com una mena de pigall humà i humanitzat), coneixedor de les dificultats que aquests discapacitats troben dia a dia, i jo mateix.

Ja asseguts a taula, em poso una bena als ulls, per tal d´estar en igualtat de condicions. La incomoditat m´angoixa, però a veure què passa.

De cop tinc la sensació d´estar escoltant el so de una pel·lícula amb batalla aèria entre japonesos i americans; a les nou, a les dotze, a les tres, etc.

Un cop fora la bena veig la distribució dels estris a la taula i el menjar en el plat.

Està clar, la carn a les tres (la dreta del plat), la guarnició a les 12 (la part superior del plat) i així, vostè lector, vagi fent-se una composició del lloc i podrà intuir la resta d´allò que vaig experimentar.

He començat pel tema del plat, doncs a l´hora de menjar allò més interessant és saber què hi ha en el plat.

Estic convençut que en ben pocs llocs on es pot anar a menjar, quan hi ha un invident, tinguin cura d´emplatar el menjar de manera que l´esmentat comensal es pugui valdre per ell sol a l´hora de menjar.

No cal dir que fa falta una gran dosi de pedagogia per entendre i resoldre els problemes d´aquest col·lectiu. Crec que és bo comentar altres aspectes de les mancances que troben en els establiments públics de restauració.

Els invidents reben una formació que amb el temps els permet anar sols, sense cap acompanyant, la qual cosa per ells és un alliberament important. Seria, doncs, interessant que es tinguessin en compte un seguit de mesures per augmentar-los aquest alliberament.

Situar-lo en una taula de fàcil accés, però protegida, no al mig de sala, sinó en un racó, la qual cosa no vol dir arraconat en una punta de la sala.

Acompanyar l´invident fins a la taula, explicar un xic les dimensions de la taula i la distribució d´aquesta, tot això pot fer-se acompanyant-li la mà fins al respatller de la cadira. Llavors ja s´espavila sol.

Caldrien moltes pàgines per explicar tots i cada un dels inconvenients, però el més gruixut i habitual és que el cambrer tranquil·lament lliura la carta a l´invident perquè triï els plats. Explicar-li la carta és una feina excessivament complicada.

Resumint, menys idolatrar els grans mestres de la cuina, menys voler-los imitar malament, menys pensar que l´establiment propi és el millor. Allò millor seria que el col·lectiu de la restauració es posi les piles i comenci a fer alguna cosa en favor dels invidents. I no oblidin que els invidents d´ara, tret de les solucions que els aporten les noves tecnologies, tenen els mateixos problemes que els cecs d´abans.