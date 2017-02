La malaltia de l'amor

Es calcula que l'alexitímia, un trastorn neurològic, afecta a un 10% de la població. Algunes persones del nostre entorn, alguns esportistes, alguns polítics, o els nostres veïns poden patir la malaltia i no ser-ne conscients. Un ictus, un traumatisme cranial degut a un accident o un impacte brusc, o els tumors cerebrals poden originar aquesta afecció.

L'alexitímia, ras i curt, fa inútil celebrar un dia com el de Sant Valentí, perquè la persona és incapaç d'estimar, empatitzar o sentir una emoció que la faci vibrar. No sap compartir l'alegria i la força de les persones que estimen i són estimades. L'individu que pateix l'alexitímia, com el malalt que aprèn de nou a llegir i escriure, a recordar tot allò que havia après a l'escola, ha de reinterpretar els rostres de la gent: els canvis a la fesomia humana que denoten enuig, dolor, ràbia, alegria, sorpresa, frustració. Cada sentiment ha de ser explicat, après i interioritzat. El garbuix de sensacions i forces que conformen una vida, són quelcom estrany per a ells. Són gent que pateix la síndrome d'Asperger, que són psicòtics o psicòpates; que pressenten elements autistes o pateixen un trastorn emocional tan potent que el cervell desconnecta, per frenar el patiment i l'estrès que el debilitava.

Quan verbalitzem els nostres somnis i les nostres derrotes, podem ser dèbils, però sobretot som humans que cerquem l'escalfor i l'ajut de l'altre. Som grans perquè som fràgils. La psicoteràpia i la medicació, dirigida per professionals, ajuda aquests malalts a recuperar els sentiments adormits per múltiples causes, com la depressió profunda. El dubte és saber si aquest 10% de la població que pateix alexitímia, i que pot seguir una teràpia per recuperar el llenguatge dels sentiments o viu sense ser diagnosticada, que ignora que pateix una patologia que té cura, és la primera fase d'una derrota humana molt més gran. No ens enganyem, la societat es deshumanitza, esdevé freda o indiferent a l'horror; a les desigualtats, a la malaltia o la dissort d'altres individus que són com nosaltres. En un món a on el psicòpata pot dirigir països o empreses, correm el perill de ser com ells. Per això Sant Valentí, més enllà de l'enfoc comercial que té, és l'excusa per compartir els sentiments i fer-los créixer. Romàntics, escèptics i desenganyats del món, tots volem ser feliços: això és innegable.