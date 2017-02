El procés polític celebrat a Barcelona

He seguit amb atenció el judici contra l'Artur Mas, la Irene Rigau i la Joana Ortega pel 9-N, provocat per un gran partit polític, el PP, i per una acusació popular; m'ha satisfet la brillant exhibició dialèctica, pel coneixement del dret i per les magnífiques i treballades exposicions acusatòries com les de la defensa i les declaracions de tots els testimonis. Em sap greu que siguin jutjats tres exrepresentants del Govern català acusats retorçadament i immerescudament d'haver comès un delicte penal, tanmateix reconec que he presenciat amb plaer una demostració de talent, d'enginy processal, d'elegant intel·ligència i d'oratòria exquisida per part dels advocats defensors, del fiscal, dels acusats i dels testimonis.

Que ningú em mal interpreti pensant que m'alegro del judici i que sóc un mesquí egoista que només pensa a donar-se plaer, en l'estètica, sense cap consideració ètica, no, companys, no, el que manifesto és que s'ha escenificat un judici polític per un entossudiment del PP, mogut per una decisió política en clau interna, electoral i espanyolista. El PP no va retirar l'acusació que en el 9-N es va rompre tot l'Estat de dret per culpa d'un govern díscol que es presenta irredempt. Gràcies a la celebració del judici els espectadors televisius hem pogut gaudir d'un admirable espectacle. En aquella sala es van reunir persones extraordinàriament hàbils, llestes, ben parlades que et retornen la confiança en el gènere humà, últimament, eclipsat per la vulgaritat verbal d'en Trump.

Quin sentit té aquest judici si no es castiga de forma exemplar i intimidadora els tres presumptes responsables? No té cap valor. No és que la sentència s'hagués dictat abans del judici, però si tot s'acaba renyant els tres protagonistes, sense inhabilitar-los un temps, es presentaria el resultat com una pantomima i una victòria del procés independentista i molts serien els que proclamarien que l'Estat espanyol s'ha atemorit davant la força del sobiranisme. Si no hi hagués una condemna intel·ligible als encausats els espanyolistes se sentirien molt decebuts i criticarien no el tribunal, que ha jutjat a Mas, sinó la flaquesa política del govern d'en Rajoy. Ho sento però l'Estat espanyol no em sembla un model perfecte de la divisió de poders segons Montesquieu: l'executiu polititza el judicial.

Mas serà inhabilitat, tanmateix el tribunal probablement considerarà que deu anys, com demana el fiscal, és excessiu per a tan poca cosa i perquè la transgressió de la llei en el 9-N es fa des d'una lectura molt recargolada de la legislació. Crec que escapçarà la pena. També rebran de valent les dues exconselleres però no a ple plaer del fiscal.

Com i què podria explicar el PP als seus partidaris anticatalanistes si el judici no penalitza els tres inculpats? El judici és una demostració de força si voleu legal o de dubtosa legalitat, que té per finalitat demostrar i exhibir qui ostenta el poder a l'Estat espanyol. Per a molts és un nou acte de reconquesta no militar (que això ja no es porta) però sí administrativa, en què el poderós aparell de l'Estat espanyol ha mogut les seves peces per transmetre un missatge inequívoc: «aquí mano jo». En Rajoy parla callant, executa l'acció de govern no executant-la, gran expert a deixar podrir les coses i que el temps les arregli i si no s'arreglen déu dirà. No es prodiga massa i és com l'aigua, insípid, incolor i inodor, tan invisible que és quasi una idea.

M'ho he passat bé durant el judici, però això no aparta del meu cap que s'ha solemnitzat un procés polític i no un procés judicial. L'Estat espanyol, coronat per una monarquia borbònica, amb quatre grans partits, PP, PSOE, Podem, C's, no vol que Catalunya s'esqueixi i esdevingui un estat independent. Tres d'aquests partits, PP, PSOE, i C's, estan radicalment en contra d'un referèndum d'autodeterminació per decidir el futur emmarcat exclusivament a Catalunya i que ningú sap del tot cert si guanyaria el sí o el no, ara bé, acceptarien de mala gana un plebiscit si tots els ciutadans espanyols poden anar a votar per definir què ha de ser Catalunya.

Podem per la seva banda sí que admet que únicament els ciutadans de Catalunya puguin decidir a les urnes en una consulta popular del tot legal, si volen seguir enganxats o desmembrats de l'Estat espanyol, tanmateix sempre deixen constància que no volen que Catalunya se separi d'Espanya. Aquest és el discurs més sovintejat del seu líder, Pablo Iglesias.

A l'Estat espanyol hi ha un nombre no conegut de gent que no volen de cap manera que Catalunya es disgregui, igual que hi ha un nombre indefinit als quals els és igual que Catalunya se'n vagi, però a altres aquest afer els és del tot indiferent. A Catalunya també hi ha incertesa sobre la quantitat concreta de gent partidària del secessionisme, dels que volen ser espanyols i catalans, altres només espanyols, i, la resta, apàtrides.

Quan entra en conflicte la voluntat popular, el dret d'expressar-se democràticament, i una llei, quin és el bé superior? La llei, per a molts injusta, no pot escanyar el resultat d'una votació i no poden ser censurats penalment els impulsors de la consulta que no era plebiscitària i que pretenia saber com pensen i què volen els ciutadans de Catalunya. Si es contempla sense prejudicis el 9-N hem de concloure que fou una acció popular, un exercici democràtic, puix que es van posar urnes per recollir la voluntat popular complint un mandat parlamentari i governamental.

Catalunya sempre ha estat radicalment dividida, no és un fet actual. Josep Pla, irònicament, escrigué que Catalunya sempre ha estat dividida i sols un cop en tota la història es va fondre en una sola veu: quan tots van patir la pandèmia de grip el 1918.