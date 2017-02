Companys units

Encara que en la nostra tradició caïnita la immolació explosiva, els processos de devoració mútua d'una força política -com va passar amb UCD i el vell PCE, com passa ara mateix amb el PSOE- mai cal descartar-los, el crit que més es va sentir al Vistalegre de Podem va ser «Unitat!»: senyal que falta, sí, però també que es desitja. Intensament, encara que en cas de creure a les capçaleres de diaris i televisions de Madrid semblava que tot havia d'acabar a ganivetades. Jo he llegit a la cara d'Íñigo Errejón -que és un llibre obert- més tristesa que fredor i menys ràbia que decepció. Haurien d'amagar -els mitjans, no Errejón- una mica, les parts pudendes de la ideologia (o la seva falta d'ella que, sovint, és pitjor), almenys en horari infantil. No obstant això, seguiran: fins invocar sagrades obligacions. Imaginem que l'enginyera genètica ens crea un híbrid amb dos terços del cap d'Errejón i un terç del de Pablo Iglesias, però amb tota la seva planta desafiant i la brillantor visionària dels seus ulls. Com que semblant quimera porta el seu tràmit, de moment caldrà complir les promeses d'humilitat i unitat que es van formular en l'hora dels poliesportius. La gestora de l'enterrador Fernández i Fernández ja només és fusta morta per apuntalar les moltes branques del PP, carregades de fruita podrida. Però això no vol dir que hagin desaparegut els socialistes.

Ara és l'expresidenta de les Corts pel PP, la senyora Milagrosa Martínez, la que rep un fort correctiu judicial que arriba a tots els gürtelians que, pel seu nom, semblen una invasió de l'espai exterior, raó per la qual Mariano Rajoy i els seus es van tancar a la Caja Mágica. Molta màgia i fins algun portent caldran per fer-nos creure que de l'acumulació de càrrecs de Dolores de Cospedal i de les arroves de maquillatge que portava Cristina Cifuentes (que avergonyirien Raphael), de l'absència de primàries, debat i regeneració, de les aixelles brutes, pugui aparèixer una altra cosa que emanacions pestilents, mentre segueixen tallant el cupó amb cara de satisfets. I units: n'hi ha per a tothom, sembla.