Les pedreres, un repte

El Pla Social de les Pedreres suposa un repte gegant per a l´Ajuntament de Girona. Abans que res, es tracta d´un acord històric: fins ara, les 37 famílies que des de fa sis dècades viuen en cases construïdes irregularment a les Pedreres es negaven per activa i per passiva a marxar-ne. El consistori, però, ha aconseguit que signin l´acord per les bones, i malgrat que preferirien poder-se quedar a casa seva, accepten les solucions proposades.

Aquest acord, però, no és el final de res, sinó l´inici. Ara caldrà dur-lo en pràctica, i de moment ja s´han obert uns quants fronts de conflicte. El primer: l´associació de veïns de Torre Gironella ha sortit a demanar públicament que les cases de protecció oficial on es volen traslladar les famílies no es facin al seu barri, que, segons expliquen, ja és prou dens i compta amb massa mancances. El consistori haurà de tenir molta mà esquerra per aconseguir que el trasllat es produeixi sense generar problemes de convivència ni sobrecarregar el barri. També caldrà arribar a acords particulars amb cada família, negociar les indemnitzacions en el cas que sigui necessari i aconseguir recursos per aixecar les noves vivendes en un termini de temps raonable. Es tracta d´un pla ambiciós que requerirà molts esforços si es vol veure convertit en realitat.