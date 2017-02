El farro de la Sofia Loren

Sofia Loren –suposo que amb diversos col·laboradors– és l'autora d'un magnífic llibre de cuina que ja té una dècada. En el llibre de la maggiorata –el terme que a Itàlia definia actrius de mamelles i malucs exhuberants com la mateixa Loren, la Lollobrigida o la Màngano (que es pronuncia així), i que suggereixen, alhora, una dona carnal i eròtica i una autèntica «mamma» italiana, hi ha, bàsicament, cuina de la bona: res de cuina moderna ni de fusió. És a dir, cuina tradicional, lligada a la pròpia experiència –sé, per algun amic italià com l'Enzo, que és cuiner i era veí seu quan ella s'estava a Gènova, que, en efecte, era una gran cuinera–, dels seus parents –l'àvia, la nonna Luisa a qui dedica el llibre–, la seva mare, la germana, la cuinera familiar... Cal recordar –tot i que això no surt al llibre–que la Loren, en films i sèries de televisió, sovint es relaciona amb el menjar: de la «povera e inocente mortadella» del film del mateix nom Mortadella, dirigida per Mario Monicelli, al macheroni alla siciliana con melanzana d'una sèrie televisiva o a saborosos plats de la seva pròpia mare protagonitzada per ella mateixa. El llibre, doncs, és un compendi de l'amorosa, maternal i càlida cuina de les regions italianes: de la mozzarella in carrozza a la simple bruschetta –la torrada amb all o rosca romana–, de la rústica panzanella (de la qual parlo al llibre Pa amb tomàquet) a la pasta e fagioli, un plat que el meu amic Enzo em va donar a conèixer: pasta i fesols, una quintaessència de la cuina italiana més popular. O el farro: un venerable producte de la Toscana, ja que correspon a una mena de blat o espelta prehistòric, amb poc gluten (i per tant poc panificable). Justament parlo del farro, en aquest sentit, en el llibre que tinc en impremta sobre La cuina antiga. Ibers, grecs i romans, ja que era un aliment dels antics. Apareix als nostres receptaris medievals, i el mateix nom, actualment, a Tarragona també designa una sopa i a la regió de Girona les farinetes de blat de moro. El farro banyolí, gironí, empordanès, de la Garrotxa que jo encara cuino de gust a l'hivern, tot i que la gent n'ha deixat de menjar perquè l'associen a la guerra i la misèria.

El centre actual del farro és la Garrotxa, i se'n produeix de blanc i de groc –aquest d'un gust més intens–, que es ven en agrobotigues o a les fires artesanes. A Batet de la Serra, a prop d'Olot, hi té lloc cada any la Fira del Farro. Excepte en algun cas d'Olot o de Santa Pau, no se sol trobar als restaurants, que en canvi solen usar quinoa i altres productes exòtics: per a molts cuiners el farro deu fer pagès, pel mateix motiu que els vegetarians mengen polenta –que és molt més indigesta que el nostre farro– i no aquest.

Tant el farro italià com el català, a més, se serveixen amb cotnes o rostillons de cansalada, una afortunada associació. Aquí a més hi posem daus de pa fregit, i, antigament, greixots i bases molts substancioses com el brou bufat –greix de perol, a Girona, el que queda de bullir les botifarres.