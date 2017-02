La ruta del ferro i cooperació al ripollès

La reutilització de la via fèrria entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses –avui denominada Ruta del Ferro– fou una idea original dels arquitectes Pere Sola i Antoni Puig. La cooperació entre els ajuntaments de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa a més del municipi francès dels Banys d'Arles (Amélie les Bains), va fer possible la seva materialització. Aquesta actuació s'ha convertit en un actiu important del Ripollès. Si els municipis implicats en lloc d'apostar per la cooperació s'haguessin limitat a considerar només el que es trobava dins el seu terme municipal, existiria avui la Ruta del Ferro?

Tot va començar l'any 1989 quant el MOPU va premiar els arquitectes esmentats per una investigació sobre com es podien reutilitzar més de 5.000 km de vies fèrries en desús a Espanya. El treball posava com a exemple la reutilització del FC Ripoll – Sant Joan de les Abadesses. L'Ajuntament de Ripoll, l'any 1990, va fer seva aquesta idea. Les dificultats del projecte eren importants, a més de les econòmiques n'hi havia d'administratives com, entre d'altres, que el Ministeri de Defensa considerava aquest FC com d'interès estratègic. L'any 1991 RENFE va cedir, primer a l'Ajuntament de Ripoll i més tard al de Sant Joan de les Abadesses, el ramal del antic ferrocarril. Per al finançament del projecte un camí era el programa Interec de la Unió Europea; aquest obligava a una cooperació amb municipis o comarques frontereres; aquesta es va acordar amb el municipi francès dels Banys d'Arles, al Vallespir; tenir aquest ajuntament com a soci aportava un avantatge, ja que Jacqueline Alduy, la seva alcaldessa, tenia bones relacions per vincles familiars, amb París i Brussel·les. En buscar trets comuns entre el Vallespir i el Ripollès, la Farga Catalana i la metal·lúrgia del ferro es trobaven en l'ideari col·lectiu de les dues comarques. D'aquí prové el nom de Ruta del Ferro.

Interrec donà els seus fruits l'any 1992 amb una subvenció de 42 milions de pessetes. El programa Vies Verdes, creat l'any 1993 pel Ministeri de Medi Ambient, es va veure com una oportunitat per poder finançar la totalitat del projecte. Mentrestant continuaven les gestions administratives, es varen celebrar les eleccions municipals de 1996. Aquestes portaren canvis en els governs de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, no obstant això va continuar la cooperació entre els dos municipis per portar a bon port el projecte. La subvenció del programa Vies Verdes va ser determinant per poder escometre la totalitat del projecte l'any 1997. La inauguració oficial es va fer l'any 1999.

La cooperació al Ripollès no té, actualment, bona salut. Les crisis a Ripollès Desenvolupament i per la recollida de les escombraries en són una mostra, també, que cada poble vulgui tenir el seu polígon industrial és un altre exponent. Quan diàriament moltes persones de la comarca s'han de desplaçar desenes de kilòmetres per poder treballar, hi ha alguna diferència que el sòl industrial es trobi a Ripoll, Sant Joan, Campdevànol, Camprodon o Ribes de Freser?