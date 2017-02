Securitas Direct: totes les claus

Des de fa uns mesos, una companyia de seguretat, Securitas Direct, està fent una impressionant campanya als mitjans de comunicació que m'ha deixat esmaperdut. En un dels espots més freqüents expliquen que «Gracias a la tecnología Shocksensor, el sensor de apertura de nuestra alarma es capaz de detectar al ladrón antes de que entre». Sensacional. O sigui que tenen un sistema que permet detectar el lladre abans que aquest entri a casa teva. Bestial! He fet una tasca de documentació intensa, com no pot ser d'altra manera en el Diari de Girona, i ara en exclusiva mundial us ho explico. Aquest tipus d'empresa, per la seva pròpia activitat, no són massa fàcils de sortejar i no m'ho ha posat fàcil. La primera pregunta que m'he fet és què carai és el «Shocksensor»? La segona és com poden saber que un lladre entrarà abans que entri?

Hi ha diverses possibilitats. La primera és que al lloc on hi ha l'alarma hi hagi també un altaveu intel·ligent i quan veu una persona a prop de la casa li pregunti: «Escolti, vostè és un lladre?». Si el lladre és un ciutadà honest, llavors contestarà: «Sí, sóc un lladre», per la qual cosa tot seguit s'activa un dispositiu pel qual l'empresa envia dos segurates a la casa, mentre arriba la policia i detenen el lladre. La segona possibilitat és que als lladres catalans els posin un xip a sota la pell del braç i quan passin a prop d'un sistema d'alarma el «shocksensor» rebi un senyal i aquest a la seu central i d'aquesta... Hi ha una tercera possibilitat i és que l'alarma consisteixi en realitat en un dispositiu que quan veu un individu o indivídua prop de la casa, surti automàticament un esprai i ruixi la cara del lladre amb una droga de la veritat, en realitat es tracta de sedants i hipnòtics que alteren i embrollen el cap. Un cop ruixat es posa en marxa la primera possibilitat que hem detallat, un altaveu pregunta: «Ets un lladre que vols entrar a casa meva?». El lladre encara que sigui un cràpula respondrà la veritat per l'efecte de la droga: «Si sóc un lladre que vol entrar a robar». Llavors el «shocksensor» envia el senyal a la seu social de l'empresa i... La quarta possibilitat és que pot passar també que el «shocksensor» detecti un lladre per la indumentària: sastre de Londres, sabates italianes fetes a mida i mitjons d'un sol ús. Un cop detectat el lladre, el dispositiu ho té fotut, ja que aquest tipus de lladre no cal que entri a casa per robar-te, ho fa directament del teu compte corrent, se'n diuen banquers, per exemple, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Rodrigo Rato o Luis M. Linde. I llavors a qui avises? El «shocksensor» té un shock, d'aquí el nom i es col·lapsa.