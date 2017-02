Tornen els soldats

Tots plegats s'han proposat anar jugant amb l'encenedor Zippo mentre naveguen per un riu de gasolina. L'anunci del comandant militar de Girona, Javier Mur, de fer passejar 80 soldats pel Celrà, dilluns que ve, és una provocació innecessària i difícilment justificable perquè sap perfectament que tindrà la contestació del consistori.

Les comarques de Girona tenen 221 municipis i gairebé sis mil quilòmetres quadrats. I malgrat això trien el municipi de 19 quilòmetres quadrats governat per la CUP, que fa uns mesos va aprovar per ple prohibir maniobres militars al seu terme municipal. És probable que el comandant escoltés o llegís, a través dels mitjans de comunicació locals, la decisió de l'Ajuntament i li fes aflorar l'esperit d'atac i conquesta que tot bon militar incorpora en el seu ADN. Sufocar aquests quatre hippies abans que l'esperit revolucionari es contagiï. Efectivament la CUP és independentista, però en essència és antimilitarista. No sé què pesa més.

Tots els ciutadans tenim límits i estan obligats a respectar les normes i les lleis. En canvi l'exèrcit pot passar davant de tot i de tothom sense demanar permís. Disparar obusos en els camps, arrasar muntanyes amb les erugues d'acer dels tancs i espantar runners fent marxes uniformades per la pacífica plana del Ter.

Celrà, a més a més, té la seva quota militar absolutament superada. Possiblement va ser de les zones més bombardejades de Girona, a causa que va acollir durant la Guerra Civil el camp d'aviació dels Tupolev i Katiuska soviètics de la República. L'exèrcit predecessor d'aquest que ara vol anar-hi a fer marxes de resistència, va enterrar a bombes el camp de Celrà l'any 1938. D'aquí que l'al·lèrgia als uniformes transcendeixi a la condició cupaire del poble. És també història.