Netflix, productora i distribuïdora de sèries de televisió, podria plantejar-se impulsar una «espanyolada» (abans, les pel·lícules made in Spain rebien aquest nom, gens respectuós): l'adaptació a la hispànica de The Crown, una sèrie magnificent que en la primera temporada relata l'ascens al tron de la reina Elisabet II (Isabel, en espanyol). The Princess, es podria titular, en honor a la infanta Cristina (els anglesos només tenen princeses, una qüestió de classe), la mateixa que acaben d'absoldre d'haver col·laborat en les barbaritats comeses pel seu marit, Iñaki Urdangarin, a qui li han caigut sis anys i escaig de presó, dels quals en complirà ben pocs. A diferència d'Elisabet II, que en la primera temporada The Crown se la presenta com la salvadora d'una institució a punt de fer aigües, a The Princess Cristina seria el gran maldecap d'una Casa Reial que tampoc no passa pel seu millor moment. El judici del cas Nóos donaria per a uns quants episodis; la segona vida de la infanta, per una subtrama que donaria molt de joc als guionistes: desposseïda pel seu germà Felip VI del títol de Duquessa de Palma, Cristina, trista, s'endú la família a Washington, on viuen del sou que cobra el marit de Telefónica. Farta de la capital dels EUA, retorna a Espanya, a Barcelona, a Pedralbes. S'hi està un anyet i fuig cap a Suïssa: La Caixa, on treballa de fa 20 anys, l'ajuda a trobar feina a la Fundació Aga Khan, a Ginebra. No paga lloguer i l'entitat catalana li abona el sou, segons explica El País. L'escola dels nens la sufraga el seu pare, el Rei emèrit (és a dir, la paguem tots). Quan acabi el curs, al juny, sembla que canviarà Suïssa per Portugal: viurà a Lisboa, on la Fundació Aga Khan té una delegació, i així estarà més a prop del seu marit ja convicte. El drama d'una nena rica i de sang blava que es va casar amb un esportista d'elit que no en tenia prou de ser el gendre del Rei i que va enredar polítics i empresaris per fer-se més i més ric. El drama d'una institució que evita la condemna legal de Cristina, culpable a tots els efectes des l'òptica moral i social.