Gestionar les competències

Es admirable com la Generalitat, amb el conseller Romeva i la consellera Bassa al capdavant, està disposada a resoldre la crisi dels refugiats davant la incapacitat de la resta d´Europa. Si cal, contractant avions i vaixells furtivament, com ha revelat Lluís Llach. Resoldre els problemes del món sobre els quals no té competències és una característica del Govern català. Aquesta setmana, el Parlament també ha aprovat la compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, Enric Millo i Jorge Moragas. Llàstima que cap dels tres acudirà a la cita. Com a càrrecs de l´Estat que són, a qui han de retre comptes és a les Corts Espanyoles. El Parlament català no té cap atribució sobre ells. En canvi, té plenes competències per citar Puigdemont, Romeva, Borràs, Mundó i Jané per donar explicacions sobre el cas Santiago Vidal i la suma dels vots de JxSí i la CUP ha vetat les seves compareixences. Com també ha vetat que Romeva doni explicacions sobre l´obertura de noves ambaixades. Transparència. També és fantàstic veure com els polítics catalans són els primers d´incomplir les recomanacions del Consell Assessor de la Reforma horària que van crear fa dos anys. Per demostrar la inutilitat d´aquest Consell, com tants d´altres que té la Generalitat per fer un bon ús de les portes giratòries, el president Puigdemont convoca una cimera del Pacte pel Dret a Decidir la tarda abans de la vigília de Nadal, quan el personal de la Generalitat ja tenia festa o es compromet a participar en un programa de TV3 que acaba pels volts la una de la matinada quan a Europa ja fa tres hores que tothom dorm. O l´Ajuntament de Girona debat sobre un informe de la reforma horària passada la mitjanit d´un ple que s´allarga set hores i mitja i que no permet conciliar a ningú. ¿No podrien dedicar-se algun dia a gestionar bé, que falta fa, allò en què sí tenen competències?