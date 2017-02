Rehabilitació energètica: amb molt futur

L economia té molts desequilibris de forma permanent; depèn de la magnitud d´aquests desequilibris que les coses vagin bé o malament. Nosaltres n´hem patit un de molt sever durant dècades a través del sector immobiliari, un sector basat en l´especulació, que ha fet apujar innecessàriament els preus dels immobles fins el punt que ara no els podem pagar. La gran pèrdua de poder adquisitiu de les famílies arrenca en el cost de l´habitatge, tant si és de lloguer com si és de compra. Ja hem explicat anteriorment que cal trobar una fórmula per generar sòl a preu zero per resoldre correctament aquest problema. Però una altra fórmula que es pot fer és la rehabilitació d´habitatges, sobretot des del punt de vista energètic, el segon component que atempta contra el poder adquisitiu.

La rehabilitació energètica té com a principi que s´ha de poder pagar amb l´estalvi energètic que genera. Així, si un habitatge té una reducció de 40 € al mes en electricitat i combustible, la quota que ha de pagar no ha de ser superior a aquesta xifra. Això implica que el finançament s´ha de fer a llarg termini per possibilitar aquesta càrrega, la qual cosa també vol dir que el finançament no s´ha de fer sobre l´individu que fa la inversió sinó sobre la propietat de l´habitatge. Tot plegat és força complicat i cal trobar fórmules enginyoses per fer possible aquesta acció. Ens interessa molt aquest tema perquè també possibilita tornar a donar feina a multitud de paletes que no troben treball fora de la construcció perquè el seu perfil és incapaç d´adaptar-se a noves feines. Vist així, d´un sol tret podem resoldre dos o tres problemes, el preu de l´habitatge, la despesa energètica i la feina dels paletes.

A Catalunya hi ha hagut mesures per subvencionar la rehabilitació, sobretot a Barcelona i a la seva àrea metropolitana a través del Consorci Metropolità de l´Habitatge o d´accions individuals a cada ajuntament. Fins ara el CMH ha fet 1.369 actuacions de les que 59 han estat d´eficiència energètica. L´impacte de rehabilitació energètica ha estat de 3.983.550 €, dels que s´han subvencionat 2.632.324 €, cosa que ha afectat a 3.778 habitants. Poca cosa per a la magnitud del problema. Si la solució passa per subvencionar actuacions amb aportacions públiques està clar que no arribarem mai a resoldre un assumpte que és avui urgent. Cal anar a buscar més enllà.

A la Garrotxa tenim el consorci DinàmiG, creat per l´ajuntament d´Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa amb l´objectiu d´impulsar l´economia de la comarca. Dintre aquest consorci un dels grups de treball és el Social Lab Garrtotxa, un grup que busca temes per resoldre problemes socials de la comarca. Doncs bé, un dels temes que desenvolupa aquest grup és el desenvolupament de la rehabilitació energètica. La recerca ha portat a veure que hi ha un programa als Estats Units anomenat PACE (Property Assessment Clean Energy), finançament d´energia neta a través de la propietat, que aporta una solució massiva al problema.

En què consisteix el PACE? Bàsicament és un programa que canalitza la inversió privada cap a la rehabilitació i, per fer-ho, finança l´actuació sobre l´immoble, com si fos una hipoteca. La diferència és que en lloc de ser un finançament hipotecari es fa a través de l´ajuntament, que és l´interlocutor amb el financer. Així, el finançament de l´actuació es grava sobre un recàrrec de l´IBI, no depenent de l´individu, sinó de l´immoble.

El PACE de Califòrnia no és cap subvenció, és un crèdit, finança el 100% de l´actuació amb interessos de mercat, des de 5.000 $ fins a 200.000 $ i pot tenir una amortització de fins a 30 anys, permetent pagar la quota només amb l´estalvi generat. Evidentment, al ser un crèdit privat té més condicions, com per exemple que el crèdit no sigui superior al 15% del valor de l´habitatge, que tots els deutes junts de l´habitatge no superin el 97% del seu valor, que la quota no superi el 5% dels ingressos de la família i que la quota total del deute familiar no sobrepassi el 45% dels seus ingressos. També vigila que qui fa el crèdit sigui solvent, obligant a qui el demana que estigui al dia de pagaments, no devent a més de 60 dies en el darrer any, no havent fet fallida en els darrers tres anys i altres condicions convencionals del sector financer, buscant la solvència del demandant del crèdit.

El programa PACE agrega també els petits contractistes possibilitant-los participar en projectes més grans, ajuntant paletes, vidriers i lampistes. En definitiva, és un programa basat en la serietat, en la recerca de capital privat, donant la seguretat de la recaptació pública assegurada sobre la propietat, no sobre l´individu, possibilita el retorn de la inversió només amb l´estalvi i afavoreix la petita indústria local. Què més volem?

Durant la bombolla immobiliària es van fer massa bestieses, construint en sòl car, però malament des del punt de vista energètic, amb baixos aïllaments i amb tot elèctric. Ara tenim la possibilitat de refer parcialment aquell error, apostant per millorar el poder adquisitiu de les famílies. També tenim la possibilitat d´entrar en l´autoconsum elèctric.